شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل صمت استان چهارمحال و بختیاری گفت: با انعقاد قرارداد رسمی میان شرکت بین‌المللی مهندسی ایران(ایریتک) و شرکت صنایع فولاد توان‌آور آسیا، اجرای پروژه احداث کارخانه تولید ورق سیاه به شرکت ایریتک در شهرکرد واگذار شد.

حسن شمسی‌پور دهکردی افزود: این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار تن ورق سیاه تعریف شده و مسئولیت اجرای آن برعهده ایریتک خواهد بود.

وی اضافه کرد: ورق سیاه از محصولات مهم و پرکاربرد زنجیره فولاد به شمار می‌رود که در صنایع مختلفی از جمله ساختمان و ساخت‌وساز، خودروسازی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ساخت مخازن و تجهیزات صنعتی، تولید لوله و پروفیل، کشتی‌سازی و صنایع ماشین‌آلات سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. از همین رو، توسعه ظرفیت تولید این محصول می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی و تقویت زنجیره تأمین فولاد کشور داشته باشد.

شمسی‌پور دهکردی تصریح کرد: احداث این کارخانه علاوه بر تقویت ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات این محصول، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده در زنجیره فولاد و تأمین پایدارتر نیاز صنایع مصرف‌کننده باشد. همچنین، اجرای این طرح با ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهمی در توسعه اشتغال، رونق اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری ایفا خواهد کرد. وی اظهار داشت: از سوی دیگر، با توجه به ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار تن در این کارخانه، بهره‌برداری از آن و جایگزینی محصولات تولید داخل با نمونه‌های وارداتی، علاوه بر تقویت خودکفایی صنعتی و کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند زمینه‌ساز صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی در کشور شود. به‌طوری‌که ارزش جایگزینی واردات این محصول در ظرفیت کامل تولید، بر اساس قیمت‌های برآوردی بازار، می‌تواند به حدود ۱۵۰ میلیون دلار در سال برسد.