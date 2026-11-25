خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: در صورت آرایش جنگی تیم اقتصادی کشور و قطع دست رانت‌خوارها و مفسدان از اقتصاد، نه‌تنها سایه جنگ از سر کشور برداشته می‌شود و معضل گرانی و تورم حل می‌گردد، بلکه ایران در کوتاه‌مدت به بهترین کشور دنیا تبدیل خواهد

شد.

دکتر عمران علی‌محمدی افزود: هنگامی که رئیس شعبه پنجم جرایم اقتصادی تهران بودم، پرونده هشتاد و دو تن طلا را رسیدگی کردم و پرونده دیگری صد هزار میلیارد تومانی اختلاس را که یکصد و بیست جلد بود رسیدگی نمودم و مشابه این‌ها فراوان‌اند که مؤید آن است؛ اگر تیم اقتصادی کشور آرایش جنگی بگیرد و دست رانت‌خوارها و مفسدان از اقتصاد قطع شود، علاوه بر اینکه سایه جنگ از سر کشور برداشته خواهد شد و معضل تورم و گرانی افسارگسیخته حل می‌گردد، بلکه ایران در کوتاه‌مدت به بهترین کشور دنیا تبدیل می‌شود.