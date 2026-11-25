اراک- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: اصلاح الگوی مصرف گاز، نیازمند مشارکت همه اقشار جامعه است.

محمد سمیعی با اشاره به آسیب‌های واردشده به ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ رمضان و افزایش چالش تأمین گاز در فصل سرد سال، بر ضرورت مدیریت مصرف و رعایت الگوی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه گاز، وظیفه‌ای ملی و شرعی است و همه اقشار جامعه باید در این زمینه مشارکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت گاز طبیعی به‌عنوان یکی از منابع ارزشمند انرژی کشور، اظهار کرد: ایران با برخورداری از حدود ۱۹ درصد ذخایر گازی جهان، پس از روسیه، دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان است و این نعمت خدادادی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد.

وی افزود: گاز طبیعی از نظر ارزش حرارتی و میزان آلایندگی، مزایای قابل توجهی نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی دارد؛ به‌گونه‌ای که برای تولید هر واحد انرژی، حدود ۴۳ درصد کمتر از زغال‌سنگ و ۲۴ درصد کمتر از نفت آلایندگی ایجاد می‌کند. ارزان بودن، ارزش حرارتی بالا و پاک‌تر بودن گاز طبیعی، سه ویژگی مهمی است که موجب گسترش استفاده از این انرژی در بخش‌های مختلف کشور شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با تشریح عملکرد این شرکت در حوزه گازرسانی گفت: در استان مرکزی بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه گاز اجرا شده و هم‌اکنون بیش از ۶۵۰ هزار مشترک در بخش‌های مختلف از خدمات شرکت گاز بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: با گازرسانی به ۳۵ شهر استان، تمامی خانوارهای شهری تحت پوشش شبکه گاز قرار گرفته‌اند و همچنین با گازرسانی به یک‌هزار و ۲۴ روستا، ۹۹.۳ درصد خانوارهای روستایی از این نعمت برخوردار شده‌اند.

سمیعی بیان کرد: در مجموع، ۹۹.۸ درصد خانوارهای استان مرکزی تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند و ۲۷ شهرک صنعتی، ۱۷ ناحیه صنعتی، شهرک‌های گلخانه‌ای، دامداری‌ها و یک منطقه ویژه اقتصادی نیز به شبکه گاز متصل شده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: متأسفانه ایران یکی از کشورهای پرمصرف انرژی در جهان است و شدت مصرف انرژی در کشور چندین برابر متوسط جهانی برآورد می‌شود؛ به‌طوری‌که این شاخص در ایران حدود ۹ برابر ژاپن، هفت برابر اتحادیه اروپا و چهار برابر ترکیه است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی، پایین بودن راندمان برخی نیروگاه‌ها، استفاده از تجهیزات گرمایشی و سرمایشی پرمصرف، فرسودگی تجهیزات و تأسیسات صنعتی را از جمله عوامل مؤثر در افزایش شدت مصرف انرژی دانست و افزود: اصلاح این شرایط نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، سرمایه‌گذاری و اصلاح تجهیزات در بخش‌های مختلف است.

سمیعی با تأکید بر نقش فرهنگ مصرف در مدیریت انرژی گفت: بخش مهمی از موضوع به فرهنگ استفاده از انرژی بازمی‌گردد. متأسفانه بسیاری از ما الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنیم؛ در حالی که صرفه‌جویی به معنای کم‌مصرف کردن نیست، بلکه به معنای درست مصرف کردن است.

وی ادامه داد: گاهی دمای محیط را بیش از نیاز افزایش می‌دهیم و انرژی بیشتری از آنچه واقعاً به آن نیاز داریم مصرف می‌کنیم. اصلاح این رفتارها و افزایش حساسیت جامعه نسبت به مصرف انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی، اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به شرایط ویژه امسال و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید گاز کشور در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: در ۲۷ اسفندماه سال گذشته، پالایشگاه‌های گازی کشور مورد حمله قرار گرفتند و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت؛ موضوعی که شرایط تأمین گاز را دشوارتر کرده است.

وی افزود: علاوه بر ناترازی‌های پیشین، آسیب‌های ناشی از جنگ نیز بر شرایط تأمین انرژی افزوده شده و پیش‌بینی می‌شود ۱۱ استان کشور در فصل سرد سال با چالش تأمین گاز مواجه شوند.

سمیعی با اشاره به احتمال بروز چالش جدی در تأمین گاز استان‌های خراسان شمالی، مازندران و گلستان، خاطرنشان کرد: هرچه استان‌های مرکزی کشور بتوانند مصرف خود را مدیریت و در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند، امکان انتقال و تأمین گاز برای استان‌های واقع در سرشاخه‌ها و نقاط انتهایی شبکه افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی مصرف انرژی گفت: از اصحاب رسانه انتظار داریم با ارتباط مؤثر با اقشار مختلف جامعه، اهمیت بهینه‌سازی مصرف و رعایت الگوی مصرف انرژی، به‌ویژه در بخش گاز طبیعی، را تبیین کنند؛ چراکه شرایط امسال حساس‌تر از سال‌های گذشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان بسیج برای بهره‌گیری از ظرفیت این مجموعه در فرهنگ‌سازی مصرف انرژی خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت بسیج، ظرفیتی بی‌بدیل است که در عرصه‌های مختلف از جمله جنگ، کرونا و حوادثی مانند زلزله حضوری مؤثر داشته و امیدواریم در موضوع ناترازی انرژی نیز دوشادوش شرکت گاز در این زمینه ایفای نقش کند.

سمیعی افزود: بر اساس این همکاری، ظرفیت بسیج در بخش‌های خانگی، صنعتی، ادارات، مدارس و سایر حوزه‌های جامعه برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی به کار گرفته خواهد شد. وی در پایان تأکید کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه، رعایت الگوی مصرف و تبیین ضرورت بهینه‌سازی مصرف سوخت، یک وظیفه ملی و شرعی است و امیدواریم با همراهی مردم، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های مختلف بتوانیم در مدیریت مصرف انرژی و عبور از شرایط پیش‌رو موفق عمل کنیم.