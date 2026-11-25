اصفهان- خبرنگار کیهان:

همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، فرمانده انتظامی استان اصفهان به همراه جانشین، معاونان و جمعی از فرماندهان انتظامی با فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان دیدار و بر تقویت تعامل، هم‌افزایی و آمادگی مشترک برای صیانت از امنیت و مقابله با تهدیدها و بحران‌ها تأکید کردند.

در این دیدار سردار سرتیپ دوم «عبدالوهاب حسنوند» فرمانده انتظامی استان اصفهان، با گرامیداشت هفته بسیج، روحیه بسیجی و جهادی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های خدمت در مجموعه انتظامی دانست و اظهار داشت: کارکنان پلیس با تکیه بر ایمان، اخلاص و مسئولیت‌پذیری، در تمامی صحنه‌ها و شرایط، پای امنیت و آرامش مردم ایستاده‌اند و خدمت شبانه‌روزی به شهروندان را وظیفه خود می‌دانند.

وی با اشاره به پیوند عمیق و برادرانه فراجا و سپاه افزود: این دو مجموعه با وجود تفاوت در مأموریت‌ها، در آرمان‌ها و اهداف مشترک هستند و همکاری و هم‌افزایی میان آن‌ها، پشتوانه‌ای ارزشمند برای امنیت پایدار کشور به شمار می‌رود. مردم شهیدپرور اصفهان نیز همواره با روحیه ایثار و مقاومت، پشتیبان نیروهای مدافع امنیت بوده‌اند.

سردار سرتیپ پاسدار «مجتبی فدا» فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان نیز در این دیدار با قدردانی از مجاهدت کارکنان انتظامی اظهار داشت: حضور مستمر و ۲۴ ساعته پلیس در میدان خدمت، به‌ویژه در شرایط دشوار و بحران‌ها، جلوه‌ای از روحیه بسیجی و جهادی است.

وی با اشاره به شهدای انتظامی استان در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، ایثار و فداکاری این شهدا را نشانه تعهد نیروهای انتظامی به دفاع از امنیت و مردم دانست و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

فرمانده سپاه استان در پایان با اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌های مشترک تصریح کرد: سپاه و فراجا باید با حفظ آمادگی و تقویت هماهنگی، در برابر تمامی تهدیدها و بحران‌های احتمالی در کنار یکدیگر باشند و از همه ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی و تأمین امنیت مردم استفاده کنند.