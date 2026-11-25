شیراز-خبرنگار کیهان:

گردهمایی فرماندهان بسیج ادارات استان فارس به مناسبت هفته بسیج و به میزبانی شرکت برق منطقه‌ای فارس برگزار شد. در این نشست، سخنرانان از نقش تفکر بسیجی در خدمت‌رسانی و ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال سخن گفتند.

امین اسکندری، فرمانده بسیج شرکت برق منطقه‌ای فارس، در تشریح این گردهمایی گفت که گرامیداشت هفته بسیج فرصتی برای گفت‌وگوی فرماندهان بسیج ادارات استان درباره پیوند کار جهادی با مسئولیت‌های روزمره دستگاه‌ها بود. به گفته او، آمادگی برای زمستان و نقش ادارات در مدیریت مصرف برق از محورهای اصلی این نشست بود.

نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، ضمن خوشامدگویی به حاضران، از رشادت‌ها و مجاهدت‌های همکاران صنعت برق قدردانی کرد و به اهمیت تفکر جهادی در انجام مسئولیت‌های این صنعت پرداخت. او همچنین بر ضرورت بسیج امکانات برای عبور از زمستان تأکید کرد و مدیریت مصرف انرژی را از زمینه‌هایی دانست که به همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها نیاز دارد.

سرهنگ قاسمی، مسئول سازمان بسیج ادارات استان فارس، درباره جایگاه تفکر بسیجی در محیط اداری سخن گفت و بر اهمیت مسئولیت‌پذیری، همکاری و آمادگی برای خدمت‌رسانی تأکید کرد. او به نقش فرماندهان بسیج ادارات در تقویت این روحیه میان کارکنان نیز پرداخت.

سرهنگ خانی‌زاده، استاد دانشگاه و هادی سیاسی استان، در سخنان خود به اهمیت حضور میدانی در کنار تقویت تفکر بسیجی اشاره کرد و به‌ویژه بر حضور شبانه نیروهای بسیج در میادین شهر تأکید داشت.

صحراپور، معاون امور استان‌های بسیج شرکت توانیر، مدیریت مصرف برق و استفاده بهینه از انرژی‌های تجدیدپذیر را دو محور سخنان خود قرار داد. او بر ضرورت توجه به شیوه مصرف برق در ادارات تأکید کرد و نقش نگاه جهادی را در بهره‌گیری بهتر از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر توضیح داد.

اسکندری در جمع‌بندی این نشست، مدیریت مصرف انرژی اعم از گاز و برق را یکی از زمینه‌های عملی مشارکت بسیج ادارات دانست و بر نقش فرماندهان پایگاه‌ها در جلب همراهی همکاران برای مدیریت مصرف در فصل زمستان تأکید کرد.