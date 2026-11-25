مشهد- خبرنگار کیهان:

فرماندار تایباد با بیان اینکه گمرک دوغارون در زمره یکی از گمرکات برتر کشور قرار دارد گفت: زیرساخت‌ها و امکانات فعلی این کانون اقتصادی توان مقابله با حوادث و بحران را ندارد، بلکه نیاز به تقویت دارد.

به گزارش ایرنا، حسین جمشیدی در کمیته بحران تایباد افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تجهیزات موجود در دوغارون خود به‌تنهایی توان مقابله با حوادث جاری از جمله بارندگی‌های شدید، جاری شدن سیل، آتش‌سوزی‌ها و تصادفات شدید را ندارد.

او اظهار کرد: هم‌اینک برخی از قسمت‌های فعالیت گمرک، بازارچه و پایانه مرزی دوغارون در خطر جاری شدن سیل قرار دارند و شایسته است که دستگاه‌های متولی استانی و محلی به‌منظور جلوگیری از خسارت در فصل زمستان و بارندگی‌های احتمالی پیش‌رو پیشگیری‌های لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

فرماندار تایباد با اشاره به اینکه روزانه افزون بر ۷۵۰ دستگاه کامیون ایرانی و خارجی از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در دوغارون به سمت نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان در حرکت هستند ادامه داد: مسیر خروج ناوگان کامیون‌های باری کالا و فرآورده‌های نفتی از نقطه ورود به محدوده سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون در نزدیکی شبکه برق فشارقوی جانمایی شده است.

به گفته وی، در صورت بروز هرگونه حادثه و واژگونی شبکه برق در این منطقه با توجه به تردد ناوگان حمل‌ونقل کالاهای صادراتی، ترانزیتی و سوخت حوادث ناگواری با دامنه‌ای وسیع در این منطقه رقم خواهد خورد.

جمشیدی تصریح کرد: باران‌های شدید فصلی تایباد نیز همواره مسیر رفت‌وآمد کامیون‌ها را در گذرگاه رسمی دوغارون مختل کرده است که بدون شک در این شرایط حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور نیز کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: متأسفانه دستگاه‌های مستقر در معبر دوغارون طرح جامع پدافند غیرعامل را به‌درستی عملیاتی نکرده‌اند و به‌رغم اینکه بارها مکاتبات این حوزه انجام شده تاکنون ترتیب اثری داده نشده است.

وی اضافه کرد: روزانه میانگین هزار و ۶۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل ایرانی و خارجی و در بخش مسافری نیز بیش از سه هزار نفر مسافر، راننده و فعال اقتصادی در دوغارون رفت‌وآمد می‌کنند و تقویت امکانات و تجهیزات مقابله با حوادث نقش زیادی در کاهش سطح خسارت دارد.

وی گفت: جاری شدن سیل ۲۹ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ در تایباد منجر به تعطیلی طولانی‌مدت فعالیت‌های اقتصادی گمرک مرزی دوغارون و برخی از ادارات مستقر در این مرز رسمی شد و به برخی از زیرساخت‌های آن‌ها نیز خسارت وارد کرد.