بندرعباس- خبرنگار کیهان:

در راستای اجرای طرح «۷ روز، ۷ خدمت جهادی» و به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، آیین کاشت نهال به نام و یاد شهدای والامقام با هدف توسعه فضای سبز و پاسداشت محیط زیست برگزار شد.

این برنامه با حضور مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، عادل دهقانی فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان و جمعی از مدیران مناطق و سازمان‌های شهرداری بندرعباس و به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید خدمت آیت‌الله رئیسی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برگزار شد.

در این آیین، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج، این مناسبت را یادآور روحیه ایثار، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌منت به مردم دانست و از تلاش‌ها و مجاهدت‌های بسیجیان در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر تفکر بسیجی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های شهری، بر ضرورت ترویج فرهنگ جهادی، همدلی و مشارکت در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کرد و هفته بسیج را فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های والای شهدا و تقویت روحیه خدمتگزاری در جامعه دانست.

در ادامه این آیین، حاضران با غرس نهال به نام شهدا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه فضای سبز شهری و ضرورت حفاظت از محیط زیست تأکید کردند.