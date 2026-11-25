گالیا‌ توانگر

یک‌ذره از عالم تصمیم گرفت برود و خودش را در موج‌های دریاچه چیتگر غرق کند، خیال می‌کرد پشت موج‌ها شهری‌ست با آسمان آبی. تن خسته‌اش را انداخت روی موی باد و از سر گنبد مسجد که گذشت، خودش را بالای بلندترین ساختمان‌ها رساند. باد با دلخوری مویش را تکاند و لحظه‌ای یک‌ذره از عالم می‌رفت که بی‌هیچ تکیه‌گاهی بین زمین و آسمان غوطه بخورد.

باد دلش سوخت و وامانده‌ تنِ یک‌ذره از عالم را دوباره انداخت توی موهایش و رهسپار موج‌های تیره ذرات معلق شدند. لحظه‌ای نگذشت که هر دو به سرفه افتادند و گردوخاکی به پا شد.

یک‌ذره از عالم به باد تشر زد: «هر چه هم برای وزیدن تلاش کنی، این‌جا که ابری نمی‌بارد.»

باد گفت: «اشکی که می‌بارد.»

بعد از همان بالا به چشم هزار، هزار عابری چشم دوختند که از شدت آلودگی هوا چشم‌هایشان می‌بارید.

حمیدرضا خورشیدی مدیرکل هواشناسی استان تهران از افزایش آلودگی هوا بر‌اساس آخرین پیش‌بینی‌ها خبر داده و می‌گوید: «به‌دلیل عدم وزش باد شاهد تداوم آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران خواهیم بود. به همین منظور هشدار سطح زرد به‌دلیل پایداری نسبی جوی و عدم وزش باد صادر می‌شود.»

وی می‌افزاید: «تا مدتی این وضعیت ادامه دارد و از همه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و همچنین زنان باردار درخواست می‌شود از تردد در فضای باز خودداری کنند.»

خورشیدی خاطرنشان می‌کند: «اندک، اندک با وزش باد کیفیت هوا در وضعیت سالم قرار می‌گیرد.»

‌‌ توضیحاتی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران

دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت با تشریح سازوکار تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا توضیح می‌دهد: «آلودگی هوا تابع دو مؤلفه است. هواشناسی، پیش‌بینی هواشناسی و پایداری هوا موضوع اول به شمار می‌رود. اگر وضعیت هوا بیش از ۴۸ ساعت پایدار باشد، با توجه ‌به شرایط تصمیم‌ گرفته می‌شود. همچنین اگر پایداری هوا کمتر از ۴۸ ساعت و تابع شرایطی مانند وزش باد و بارندگی باشد، صرف‌نظر از آلودگی هوا ممکن است تصمیم‌ دیگری گرفته شود.»

او درباره مؤلفه دوم مرتبط با آلودگی هوا توضیح می‌دهد: «عدد آلودگی هوا، موضوع دیگری است که در ارتباط با آلودگی هوا مطرح است. هنگامی که آلودگی هوا بیش از ۱۰۰ تا ۱۴۹ به‌عنوان ناسالم برای گروه‌های حساس قلمداد می‌شود. هنگامی که میزان آلودگی هوا بیش از ۱۵۰ باشد، شرایط قرمز و برای تمام گروه‌ها ناسالم است.»

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه می‌دهد: «دو مؤلفه عدد آلودگی هوا و پیش‌بینی هواشناسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا درباره شرایط تصمیم گرفته شود. ایستگاه‌های سنجش آلاینده در اختیار وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و شهرداری تهران قرار دارد. ایستگاه‌های سنجش آلاینده با یکدیگر مرتبط هستند و اطلاعات را دریافت می‌کنند. پس از اینکه عدد میزان آلودگی هوا به دست آمد و وضعیت شرایط جوی اعلام شد، درخواست تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا را صادر می‌کنیم. سازمان محیط‌زیست به‌عنوان دبیر کمیته اضطرار آلودگی هوا نیز درخواست تشکیل جلسه را صادر می‌کند و استانداری تهران نیز مسئول کمیته اضطرار آلودگی هوا است.»

رئیسی درباره وضعیت فعلی آلودگی هوا توضیح می‌دهد: «فرآیند بررسی شرایط را از روز پنج‌شنبه (۲۱ آبان) آغاز کرده‌ایم؛ از زمانی که درخواست تشکیل جلسه را صادر می‌کنیم تا زمانی که کمیته اضطرار تشکیل می‌شود، حداکثر ۱۲ ساعت زمان نیاز دارد. منظور این است که پس از درخواست تشکیل جلسه کمیته اضطرار، جلسه باید کمتر از ۱۲ ساعت تشکیل شود.»

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره برگزاری تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا می‌گوید: «جلسه کمیته روز جمعه (۲۲ آبان) برگزار شد. با توجه ‌به پیش‌بینی هواشناسی و شاخص آلودگی ۱۳۸، استانداری موضوع اجرای طرح زوج و فرد را مطرح کرد.»

وی ادامه می‌دهد: «اگرچه عدد آلودگی هوا ۱۴۸ اعلام شده اما سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده که ظهر امروز (۲۵ آبان) وزش باد و آخر هفته نیز بارش باران خواهیم داشت. اگر پیش‌بینی هواشناسی درست باشد، به‌دلیل اینکه شاخص عدد آلودگی هوا به بالای ۱۵۰ نرسیده و همچنین وزش باد خواهیم داشت و پایداری هوا وجود ندارد، در حال حاضر تصمیم جدیدی گرفته نشده است. اگر شاخص آلودگی هوا بالای ۱۵۰ برود و اگر سازمان هواشناسی اعلام می‌کرد که پایداری هوا وجود دارد، کمیته اضطرار باید تشکیل و درباره شرایط تصمیم‌گیری می‌شد. عدد ۱۳۸ به‌عنوان شاخص آلودگی هوا طی روزهای گذشته اعلام شده بود. عدد شاخص آلودگی هوا به‌نحوی نیست که برای تمام گروه‌ها خطرناک باشد؛ هنگامی که شاخص آلودگی هوا بیش از ۱۵۰ باشد، برای تمام گروه‌ها خطرناک است. اگر شاخص آلودگی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد، شرایط در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.»

او درباره احتمال تعطیلی مدارس و ادامه طرح زوج و فرد از درب منازل می‌گوید: «درخواست تشکیل جلسه با توجه ‌به عدد شاخص آلودگی هوا و پیش‌بینی شرایط جوی را به دبیر جلسه یعنی سازمان محیط‌زیست صادر می‌کنیم و تصمیم نهائی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا با مدیریت استانداری تهران گرفته می‌شود.»

‌ تأثیرات آلودگی هوا بر بهره‌وری مشاغل

هرچند سؤالاتی درباره روش انجام هر کدام از این پژوهش‌ها وجود دارد، اما به طور دقیق مشخص نیست این یافته‌ها به انجام پژوهش‌های دقیق‌تر منجر می‌شود. با این ‌وجود انبوه یافته‌ها درباره تأثیرات آلودگی هوا خارق‌العاده است و در پایین‌ترین سطح نیاز به تحقیقاتی سیستماتیک برای بررسی آلودگی و قابلیت‌های شناختی انسان را ضروری می‌کند.

به نظر می‌رسد آلودگی عواقبی شفاف و قابل ردیابی در کوتاه و بلندمدت بر بدن انسان دارد. این تأثیرات در کودکان، سالمندان و افراد در سن اشتغال کاملاً واضح است. همین‌طور پژوهش‌ها نشان می‌دهد آلودگی هوا بر روی نیروی کار ماهر و تازه کار به یک اندازه تأثیرگذار است.

طبق این پژوهش در اماکن با هوای آلوده میزان افسردگی نیز بیشتر است. شواهد نشان می‌دهند آلودگی هوا به‌زعم خود بهداشت روان را به خطر می‌اندازد.

تحقیقی روی ۲۰ هزار زن مسن نشان داد قرارگرفتن در معرض ۱۰ میکروگرم ذرات آلاینده هوا در بلندمدت معادل ۲ سال تسریع فرآیند پیری است.

البته تأثیرات آلایندگی هوا فقط به سالمندان مربوط نیست و در بلندمدت ظاهر نمی‌شود. به نظرمی رسد گروهی از متخصصان به‌دلیل آلودگی هوا دچار اختلالاتی در کوتاه مدت نیز شده‌اند. به‌عنوان مثال شطرنج‌بازان ماهر هنگام مسابقه در روزهای آلوده اشتباهات بیشتری انجام می‌دهند. بازیکنان بیس بال نیز در روزهای آلوده عملکرد چندان مناسبی در زمین بازی‌ ندارند.

کارمندان عادی نیز تحت‌تأثیرات آلودگی قرار می‌گیرند. نتایج آزمون قابلیت‌های شناختی آن‌ها در محیط‌هایی با آلودگی کمتر، بهتر است. جالب آنکه طبق تحقیقی دیگر مشخص شده دلالان سهام در روزهای آلوده عملکرد چندان مناسبی نداشتند.

پژوهشی میان کارگران یک واحد بسته‌بندی میوه نشان داد: آلودگی بیشتر در هوای آزاد از لحاظ آماری و اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی روی سرعت بسته‌بندی کارگران داخل کارگاه دارد.

چند نکته برای محافظت از خود در برابر هوای ناسالم

در این‌جا به چند نکته ساده و مؤثر برای محافظت از شما و خانواده‌تان در برابر خطرات آلودگی هوا اشاره می‌کنیم:

پیش‌بینی‌های روزانه آلودگی هوا را در منطقه خود بررسی کنید. پیش‌بینی آلودگی که بر‌اساس رنگ نشان داده می‌شود می‌تواند به شما اطلاع دهد که چه موقع هوا در منطقه شما ناسالم است. منبع این اطلاعات می‌تواند شامل گزارش‌های هواشناسی رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها و سایت‌های مرتبط باشد.

در صورت زیاد بودن میزان آلودگی از ورزش و فعالیت در فضای باز خودداری کنید. هنگامی که هوا بد است، در فضای بسته؛ مانند مرکز خرید پیاده‌روی کرده یا در سالن ورزشی ورزش کنید و یا از دستگاه ورزش در فضاهای داخلی استفاده ‌نمایید. اگر کیفیت هوا ناسالم است، زمان کودک خود را برای بازی‌کردن در خارج از خانه محدود کنید.

از انجام ورزش در نزدیکی مناطق پر ترافیک پرهیز کنید. حتی هنگامی که پیش‌بینی کیفیت هوا سبز است، وسایل نقلیه موجود در بزرگراه‌های شلوغ می‌توانند سطح آلودگی بالایی را تا حدود 500 متر دورتر ایجاد کنند.

از منابع انرژی کمتری در خانه خود استفاده کنید. تولید برق و دیگر منابع انرژی باعث ایجاد آلودگی هوا می‌شود. با کاهش مصرف انرژی می‌توانید به بهبود کیفیت هوا، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف انرژی و صرفه‌جویی در هزینه کمک کنید!

مدارس را ترغیب کنید تا کمتر در معرض آلودگی گازهای اتوبوس مدرسه قرار بگیرند. برای پایین آمدن سطح آلودگی اگزوز، مدارس نباید اجازه دهند اتوبوس‌ها و سرویس مدرسه بیهوده روشن باشند. پیاده‌روی، استفاده از دوچرخه، اتوبوس، مترو، قطارهای مسافرتی یا سایر گزینه‌ها را جایگزین استفاده از خودروی شخصی کنید.

چوب و زباله را نسوزانید. سوزاندن هیزم و زباله از مهم‌ترین منابع آلودگی ذرات (دوده) در بسیاری از مناطق است.

به کسی اجازه ندهید که در داخل خانه سیگار بکشد و از اقدامات لازم برای عاری از دخانیات بودن اماکن عمومی حمایت کنید.

به خودتان و دیگران کمک کنید راحت‌تر نفس بکشید! از تلاش‌های ملی و محلی برای پاک‌سازی منابع آلودگی حمایت کنید. زندگی شما و زندگی کسی که دوست‌شان دارید، ممکن است به آن بستگی داشته باشد.

‌ نقش تغذیه در برابر آلودگی هوا

یک رژیم غذایی معقول عامل مهم تعیین‌کننده سلامتی در کل زندگی است و می‌تواند تأثیر زیان‌آور آلودگی هوا بر سلامتی را کاهش دهد.

اکسیداتیو یکی از اصلی‌ترین مکانیسم‌هایی است که توسط آن آلاینده‌های هوا بر سلامت تنفسی و قلب و عروق تأثیر می‌گذارد. مطالعات کوتاه‌مدت با مکمل‌ها نشان می‌دهد که ویتامین‌های آنتی‌اکسیدانی و اسیدهای چرب اشباع نشده ممکن است افراد را در برابر اثر حاد این آلاینده‌ها، به‌ویژه در زیرگروه‌های آسیب‌پذیر محافظت کنند. با این‌ حال، شواهد هنوز به‌دلیل کوچک بودن نمونه در اکثر مطالعات و عدم ارزیابی جامع از وضعیت غذایی پایه و پاسخ به استرس اکسیداتیو محدود است. همان‌طور که مطالعات متعددی نشان داده است برخی مواد مغذی مانند ویتامین‌های گروه B‌، ویتامین C‌، ویتامین E‌، ویتامین D و امگا 3 دارای اثرات محافظتی در برابر آسیب‌های ناشی از ذرات معلق هوا هستند.

در یک محیط آلوده، رژیم غذایی سالم با مصرف کافی از ریزمغذی‌های اساسی ممکن است برای جلوگیری از بروز بیماری‌های مزمن، به‌ویژه بیماری‌های قلبی- عروقی و ریوی بسیار مهم باشد. افزایش مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها و همچنین سایر مواد مغذی ضدالتهابی ممکن است استرس اکسیداتیو ناشی از آلودگی هوا و التهاب در بیماری‌های قلبی- عروقی، آسم و سایر بیماری‌های التهابی مزمن را کاهش داده و از این طریق علاوه‌برآن می‌تواند به راهکارهای مدیریت بیماری کمک کند. مزایای بالقوه از لحاظ سلامتی و اقتصادی درخصوص رویکردهای غیردارویی (به‌عنوان‌مثال استفاده از مکمل‌های غذایی) برای مدیریت بیماری زیاد است. البته مطالعات بیشتر لازم است تا تعیین شود که چگونه ترکیبات مختلفی از مواد مغذی ممکن است از تأثیر ذرات معلق هوا بر جنبه‌های مختلف سلامتی جلوگیری کند.

شواهد روزافزونی وجود دارد كه نشان می‌دهد كاروتنوئیدها، ویتامین D و ویتامین E در برابر آسیب‌های ناشی از آلودگی كه می‌تواند باعث شروع ابتلا به آسم، بیماری انسدادی مزمن ریوی و ابتلا به سرطان ریه شود از بدن محافظت کنند. ویتامین C‌، کورکومین، کولین و اسیدهای چرب امگا 3 نیز ممکن است نقش محافظتی داشته باشند. به نظر می‌رسد رژیم سالم (رژیمی که به‌طور کلی غذای روزانه آن‌ها بر‌اساس غلات، میوه تازه و خشک شده، سبزی‌های و غلات، روغن‌زیتون، سیر و دیگر ادویه‌ها و طعم‌دهنده‌های گیاهی، دانه‌ها، ماهی و سایر غذاهای دریایی است) برای راه‌های هوائی مفید است، اما شواهدی در مورد اثرات محافظتی آن در برابر آلودگی هوا، به جز در مورد سیگار در حال حاضر وجود ندارد. به نظر می‌رسد در حال حاضر توصیه‌های رژیم غذایی و نقش مکمل مناسب در افراد مستعد یا در معرض خطر را بتوان در نظر گرفت.