

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه معتبر فورسا برای شبکه‌های RTL و ntv که روز سه‌شنبه منتشر شد، محبوبیت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، به پایین‌ترین سطح تاریخ جمهوری فدرال رسیده است؛ ۸۸ درصد شهروندان از عملکرد او ناراضی هستند و تنها ۱۱ درصد رضایت دارند. این رقم حتی از بدترین رکورد اولاف شولتس (۲۳ درصد رضایت) نیز پایین‌تر است. نارضایتی به بدنه حامیان خود مرتس هم نفوذ کرده؛ ۶۰ درصد هواداران ائتلاف

CDU/CSU از کار او ناراضی‌اند و فقط ۳۹ درصد رضایت دارند. در میان هواداران شریک ائتلافی (SPD) این رقم به ۸۶ درصد نارضایتی می‌رسد. نظرسنجی در ماه نوامبر روی ۲۵۰۰ رأی‌دهنده واجد شرایط انجام شده و حاشیه خطای آن ±۲٫۵ درصد است. این سقوط در حالی رخ می‌دهد که حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) همچنان با ۲۶ درصد در صدر نظرسنجی‌های حزبی قرار دارد و اتحادیه CDU/CSU با ۲۱ درصد فاصله پنج‌درصدی دارد.

خشونت خانگی در آلمان به رکورد بی‌سابقه رسید

افزون بر خبر این رکورد، خبری از یک رکورد بد دیگر نیز از آلمان منتشر شده است. دولت آلمان که همواره خود را مدافع حقوق بشر و حقوق زنان معرفی می‌کند، روز سه‌شنبه آمار تکان‌دهنده‌ای از خشونت علیه زنان و دختران منتشر کرد. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور، کارین پرین، وزیر خانواده و استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری، در کنفرانس مطبوعاتی برلین اعلام کردند که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸۰ هزار نفر در خانه‌های خود قربانی خشونت فیزیکی شده‌اند؛ افزایشی ۲٫۸ درصدی نسبت به سال قبل و بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون. بیش از ۷۰ درصد این قربانیان زن هستند و به‌طور متوسط در هر ساعت ۱۶ زن پشت درهای بسته مورد خشونت قرار می‌گیرند. شمار جرایم ناشی از نفرت علیه زنان با رشد نزدیک به ۵۰ درصد به ۸۱۹ مورد رسیده و خشونت آنلاین علیه زنان و دختران نیز ۱۵٫۷ درصد افزایش یافته است. نزدیک به نیمی از قربانیان زن جرایم جنسی زیر ۱۸ سال سن دارند و سن مرتکبان و قربانیان رو به کاهش است. هوبیگ اذعان کرد که «زن بودن در آلمان می‌تواند به معنای کشته‌شدن به دست همسر فعلی یا سابق، خشونت فیزیکی در خانه خود فرد و نادیده گرفته‌شدن بی‌رحمانه حق خودمختاری جسمی باشد». مقامات آلمانی که سال‌ها در مورد وضعیت زنان در دیگر کشورها سخنرانی می‌کنند، حالا با اعداد خودشان روبه‌رو شده‌اند و وعده تمرکز بر مدارس و تغییر ذهنیت مردان را داده‌اند؛ وعده‌هایی که با وجود این آمارهای هولناک، هنوز با واقعیت فاصله زیادی دارد.