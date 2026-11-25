سرویس خارجی-



در حالی که آمریکا و متحدان غربی‌اش همواره با ژست دفاع از حقوق زنان، دیگر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از این موضوع برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود بهره‌برداری می‌کنند، جنایت‌های رژیم آپارتاید اسرائیل علیه زنان و دختران فلسطینی، آزمونی رسواکننده برای همین مدعیان حقوق بشر است. چگونه دولت‌هایی که خود را پرچمدار دفاع از زنان معرفی می‌کنند، در برابر کشتار زنان باردار، محروم‌سازی مادران از ابتدائی‌ترین امکانات درمانی و نابودی هزاران جنین در غزه، همچنان به حمایت سیاسی، تسلیحاتی و نظامی از تل‌آویو ادامه می‌دهند؟ این تناقض آشکار، بار دیگر نشان می‌دهد که حقوق زنان برای واشنگتن و متحدانش تا چه اندازه تابع ملاحظات سیاسی است؛ جایی که قربانیان فلسطینی نه‌تنها از حمایت مدعیان حقوق بشر محروم‌اند، بلکه زیر سایه حمایت همین دولت‌ها، قربانی جنایت‌های رژیمی می‌شوند که از پاسخگویی در برابر افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی نیز می‌گریزد.

عفو بین‌الملل در گزارشی تکان‌دهنده، رژیم آپارتاید اسرائیل را به اتخاذ اقداماتی متهم کرد که به جلوگیری از زاد و ولد فلسطینیان در نوار غزه و نابودی زیرساخت‌های درمان باروری منجر شده است، جنایتی که ابعاد تازه‌ای از پیامدهای نسل‌کشی صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین را آشکار می‌کند. این گزارش که هم‌زمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان منتشر شده، تأکید می‌کند از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حملات نظامی، محاصره و محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه، سلامت جسمی و روانی زنان باردار را به‌شدت تهدید کرده و زمینه افزایش سقط جنین، مرده‌زایی و مرگ مادران و نوزادان را فراهم آورده است. آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، با اشاره به ابعاد این فاجعه، اعلام کرد اقدامات رژیم صهیونیستی دسترسی زنان غزه به خدمات درمان ناباروری و مراقبت‌های ضروری بارداری را مختل کرده است.

هزاران جنین قربانی محاصره و جنایت

براساس این گزارش، کمبود تجهیزات پزشکی، داروهای بیهوشی و اقلام موردنیاز برای کنترل خونریزی هنگام زایمان، بسیاری از زنان فلسطینی را در شرایطی مرگبار قرار داده و حتی امکان تشخیص و درمان عوارض بارداری را از آنان سلب کرده است. عفو بین‌الملل همچنین به مواردی از شهادت و مجروحیت زنان باردار در جریان حملات رژیم صهیونیستی اشاره کرده و شهادت دو امدادگر درباره تیراندازی به سوی زنان در آستانه زایمان و آمبولانس‌های اعزامی برای نجات آنها را مستند کرده است. در یکی دیگر از موارد، نوزادی ۲۰روزه در سال ۲۰۲۵ بر اثر عفونت ناشی از استفاده از دستگاه مشترک با نوزادی بیمار جان خود را از دست داد. فاجعه تنها به این موارد محدود نیست؛ هزاران جنین، اسپرم و تخمک ذخیره‌شده در مراکز درمان ناباروری نیز در نتیجه حملات و تخریب زیرساخت‌های پزشکی از بین رفته‌اند و مراکز ارائه‌دهنده خدمات لقاح آزمایشگاهی در غزه عملاً از فعالیت بازمانده‌اند. همچنین آمارها از کاهش حدود ۴۱درصدی تولدهای زنده در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ حکایت دارد.

عفو بین‌الملل خواستار تحقیق درباره نسل‌کشی

در پی انتشار این گزارش، دبیرکل عفو بین‌الملل از دیوان کیفری بین‌المللی خواست تحقیقات درباره جنایت نسل‌کشی مقام‌های رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ را با جدیت دنبال کرده و جنایت‌های مبتنی بر جنسیت و آسیب‌های عمدی به سلامت باروری فلسطینیان را نیز در پرونده تحقیقات خود بگنجاند. مطابق ماده دوم کنوانسیون سازمان ملل درباره پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، تحمیل اقداماتی با هدف جلوگیری از تولد در یک گروه، در صورت احراز قصد نابودی کلی یا جزئی آن گروه، از مصادیق نسل‌کشی محسوب می‌شود. این در حالی است که وزارت بهداشت غزه شمار شهدای فلسطینی از آغاز جنگ را بیش از ۷۴ هزار نفر اعلام کرده و سازمان ملل نیز کاهش شمار زایمان‌ها را ثبت کرده است. با وجود این مستندات فراوان و غیرقابل انکار، نهاد مسئول امور غیرنظامی رژیم صهیونیستی، عفو بین‌الملل را به انتشار روایت‌های نادرست متهم کرده است، موضعی که بار دیگر تلاش تل‌آویو برای انکار ابعاد فاجعه انسانی ناشی از جنگ و محاصره غزه را برجسته می‌کند.