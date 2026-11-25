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وابستگی ساختاری قدرت‌های منطقه‌ای به حمایت قدرت‌های بزرگ همواره به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در پایداری یا فروپاشی ائتلاف‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. وقتی بازیگری منطقه‌ای نتواند هزینه امنیتی خود را به‌طور مستقل تأمین کند، ناگزیر به مبادله منابع اقتصادی با تضمین نظامی خارجی روی می‌آورد، الگویی که در بلندمدت نه‌تنها استقلال استراتژیک آن را تضعیف می‌کند، بلکه فضای مانور طرف مقابل را در میدان نبرد افزایش می‌دهد و معادله قدرت را به نفع بازیگر مقاوم‌تر تغییر می‌دهد.

آتش بر قلب اقتصادی و نظامی آل‌سعود

ارتش یمن بار دیگر عمق خاک عربستان را هدف قرار داد و دو عملیات ویژه و دقیق را به اجرا گذاشت. پالایشگاه رأس‌تنوره در شرق این کشور با دقت هدف‌گیری شد و آتش‌سوزی گسترده‌ای در آن به راه افتاد. همزمان مرکز مالی شهر اقتصادی ملک‌عبدالله در ریاض، پایتخت سعودی، در سه مرحله مورد اصابت قرار گرفت و خسارت‌های سنگینی بر جای گذاشت.

این حملات در چارچوب پاسخ به تداوم تجاوز سعودی و کشتار غیرنظامیان یمنی، از جمله هدف قرار دادن اتوبوس‌های مسافربری و کامیون‌های غیرنظامی در مقاطره و جنایات مشابه در صنعا و دیگر استان‌ها، انجام شد.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، تأکید کرد که عملیات‌ها تا توقف کامل تجاوز و پایان محاصره ادامه خواهد یافت و سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» با قدرت پیش می‌رود.

هشدار قاطع

به بنادر دریای سرخ

در برابر تهدیدات ائتلاف سعودی برای حمله به بندر الحدیده، یمن هشدار داد که بندر جده و تمامی بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ هدف قرار خواهند گرفت. یحیی سریع از کارکنان بنادر سعودی و ساکنان مناطق اطراف خواست فوراً محل را تخلیه کنند و از شرکت‌های کشتیرانی خواست کشتی‌های خود را خارج سازند. بندر الحدیده مسیر حیاتی ورود مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها یمنی است و حمله به آن، محاصره چندساله را تشدید می‌کند. ائتلاف سعودی هم‌زمان ادعا کرد توانمندی‌های عملیاتی در الحدیده و اهدافی در صعده و عمران را منهدم کرده، اما این اقدامات تنها بر دامنه تنش افزود و یمن را به تقابل گسترده‌تر واداشت.

دیپلماسی التماس‌آمیز ریاض به واشنگتن

با افزایش چشمگیر حملات یمنی به عمق خاک عربستان که طبق بیانیه سفیر سعودی در واشنگتن نزدیک به ۲۰۹ مورد در کمتر از دو ماه برآورد شده، ریاض بار دیگر دست کمک به سوی آمریکا دراز کرد. فیصل بن‌فرحان، وزیر خارجه سعودی، با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود، تماس گرفت و رسانه‌های سعودی تأیید کردند که موضوع حملات یمن در این گفت‌وگو مطرح شده است.

هم‌زمان خبر سفر قریب‌الوقوع محمد بن‌سلمان به واشنگتن در ماه دسامبر به بهانه اجلاس گروه ۲۰ منتشر شد. این تحرکات دیپلماتیک در حالی است که برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز اخیراً برای سومین‌بار از زمان ازسرگیری حملات سعودی به یمن، به ریاض سفر کرده بود.

تحقیرهای تکراری ترامپ و وابستگی ساختاری

بن‌سلمان پس از آخرین سفر خود به آمریکا در سال ۲۰۲۵ و تحقیرهای مکرر ترامپ، تاکنون به واشنگتن نرفته بود. ترامپ در مجمع سرمایه‌گذاری سعودی در میامی با لحنی تحقیرآمیز گفته بود بن‌سلمان فکر نمی‌کرد بیاید و چاپلوسی کند و حالا باید با او خوش‌برخورد باشد. سابقه این تحقیرها به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد که ترامپ عربستان را «گاوی شیرده» خواند که هر وقت بخواهند از آن طلا می‌دوشند و وقتی شیرش تمام شود سر می‌برند. در ۲۰۱۸ نیز صراحتاً گفته بود سعودی‌ها بدون حمایت آمریکا دو هفته دوام نمی‌آورند و باید برای ارتش‌شان پول بپردازند. این وابستگی ساختاری اکنون بار دیگر خود را در تماس‌های فوری و برنامه‌ریزی سفر نشان می‌دهد.

شکست تلاش‌های آتش‌بس موقت و بن‌بست میدانی

آخرین تلاش ریاض برای آتش‌بس موقت از طریق عمان با پیشنهادهای مالی وسوسه‌کننده بی‌نتیجه ماند. صنعاء پاسخ داد آتش‌بس‌های مقطعی دیگر کافی نیست و خواستار خروج کامل نیروهای سعودی و پایان هرگونه مداخله است. این رد قاطع هم‌زمان با تثبیت مواضع یمن در باب‌المندب و شکست عملیات موسوم به «فجر یمن» رخ داد. نیروهای وابسته به سعودی پس از شش حمله ناموفق و گرفتار شدن در کمین، بدون هماهنگی عقب‌نشینی کردند و حتی برخی از آنها توسط هواپیماهای سعودی بمباران شدند. بن‌سلمان در نشست‌های اضطراری فرماندهان را سرزنش کرد و خواستار طرح شش‌ماهه برای بازپس‌گیری باب‌المندب شد، اما پیام‌های میانجی‌گرانه ترکیه، پاکستان و مصر نیز با پاسخ قاطع صنعاء مبنی بر نبرد نامحدود روبه‌رو شد.

تلفات سنگین مزدوران و پیشروی انقلابیون

در جبهه‌های مختلف، نیروهای یمن کنترل خود را بر مناطق مشرف به باب‌المندب تثبیت کرده و گروه‌های جنوبی نزدیک به ذوباب را عقب رانده‌اند. در تعز نیز کوه الصبر تحت کنترل درآمده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که نیروهای تحت هدایت ریاض بیش از ۱۶۰۰ کشته و بیش از ۵۰۰۰ زخمی برجای گذاشته‌اند. هم‌زمان دولت یمن اعلام کرد دور جدید تجاوز سعودی بیش از ۱۴۹۰ غیرنظامی را شهید و مجروح کرده و حدود

۸۰۰ میلیون دلار خسارت مادی وارد آورده است. تنها در چند روز اخیر ده‌ها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، قربانی حملات هوائی و تیراندازی نیروهای وابسته به سعودی شده‌اند.

جنایت علیه عبادتگاه‌ها و استمرار محاصره

سازمان اوقاف یمن اعلام کرد جنگنده‌های سعودی در روزهای اخیر سه مسجد در استان تعز را هدف قرار داده‌اند و شمار مساجد تخریب‌شده در کمتر از یک ماه به ۱۱ مورد رسیده است. از آغاز تجاوز در دوازده سال پیش، بیش از دو هزار مسجد در سراسر یمن هدف قرار گرفته‌اند. هم‌زمان حملات هوائی به اطراف فرودگاه بین‌المللی صنعا و بندر و فرودگاه الحدیده ادامه یافت. این اقدامات در کنار محاصره چندساله زمینی، هوائی و دریایی، نشان‌دهنده اصرار ریاض بر ادامه فشار بر مردم یمن است، در حالی که ارتش یمن با بازپس‌گیری مواضع استراتژیک و جزایر مهم، تسلط خود بر تنگه باب‌المندب را تقویت کرده است.