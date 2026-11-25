



اشتهای «ولودیمیر زلنسکی» برای دریافت پول از کشورهای غربی همچنان سیری‌ناپذیر است. بر اساس داده‌های مؤسسه اقتصاد جهانی کیل‌، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (9 تیر 1405) مجموع کمک‌های تخصیص‌یافته از سوی ۴۲ دولت و نهاد بین‌المللی به اوکراین به حدود ۳۷۴ میلیارد یورو رسیده است، این رقم شامل کمک‌های نظامی، مالی و بشردوستانه است. برخی برآوردها هم از دریافت 430 میلیارد دلار از سوی اوکراین طی این مدت حکایت دارد. با این وجود زلنسکی همچنان خواستار دریافت پول بیشتر از سوی شرکای غربی خود است.

رئیس‌جمهور اوکراین در جدیدترین درخواست خود اعلام کرد این کشور برای ادامه ایستادگی در برابر روسیه در سال آینده به دست‌کم ۱۱۵ میلیارد یورو نیاز دارد و با وجود پیش‌بینی دریافت ۹۰ میلیارد یورو، باید ۲۵ میلیارد یورو دیگر نیز تأمین شود. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا در حال حاضر اصلی‌ترین حامی مالی اوکراین است و هفته گذشته از طرحی برای استقراض ۴۵ میلیارد یوروی دیگر جهت پشتیبانی از اقتصاد و تلاش‌های جنگی اوکراین خبر داد. این ۴۵ میلیارد یورو بخشی از یک بسته تأمین مالی ۹۰ میلیارد یورویی است که در دسامبر(آبان1404) سال گذشته تصویب شد و برای سال جاری و سال آینده در نظر گرفته شده است. رئیس‌جمهور اوکراین همچنین خاطرنشان کرد: «کمیسیون اروپا راهکاری برای تأمین این بودجه ارائه کرده است و ما اکنون در تلاشیم تا اطمینان حاصل کنیم که اتحادیه اروپا از آن حمایت می‌کند. ما باید

۲۵ میلیارد یوروی دیگر پیدا کنیم. اطمینان دارم که از عهده این کار برخواهیم آمد.»

طرحی که به بن‌بست خورد

از سوی دیگر خبرها حاکی است طرح تجاری ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین به بن‌بست خورده است. روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشنهادهای خود برای استفاده از توافق‌های تجاری به‌عنوان مشوقی برای ترغیب روسیه به پایان دادن به جنگ اوکراین را بی‌سروصدا کنار گذاشته است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که مسکو علاقه چندانی به طرح‌های پیشنهادی در حوزه انرژی و هوانوردی نشان نداده است. به گزارش فارس، این روزنامه به نقل از پنج مقام آگاه گزارش داده که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ در پرونده مذاکرات صلح اوکراین، به مقام‌های اروپایی گفته‌اند که همکاری‌های تجاری میان شرکت‌ها، دیگر بخش محوری پیشنهادهای آمریکا به روسیه نیست. پیش‌تر، رویترز در ماه اکتبر(مهر) گزارش داده بود که مقام‌های ارشد روسیه و آمریکا، از جمله جرد کوشنر، درباره مشارکت یک سرمایه‌گذار آمریکایی در خطوط لوله نورد استریم گفت‌وگو کرده‌اند. این خطوط لوله پیش از حمله روسیه به اوکراین، گاز طبیعی را به آلمان منتقل می‌کردند. کوشنر تلاش کرده است از فرصت مذاکرات صلح روسیه و اوکراین برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی مشترک با مسکو استفاده کند، اما در مقابل با بی‌میلی روس‌ها مواجه شده است. او پیشنهادهایی از جمله سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های نفتی روسیه و طرح‌های مشترک تولید تیتانیوم را مطرح کرده است، اما به گفته فایننشال‌تایمز، این طرح‌ها نتوانسته‌اند نظر مقام‌های روسیه را جلب کنند. به نوشته فایننشال‌تایمز، روسیه بر واگذاری سرزمین از سوی اوکراین اصرار دارد و این موضوع در صدر خواسته‌های مسکو در مذاکرات صلح قرار دارد و در مقابل‌، توافق‌های تجاری چندان مدنظر روس‌ها نیست.

پاسخ اجتناب‌ناپذیر روسیه

خبر دیگر این‌که رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که پاسخ مسکو به حملات اوکراین علیه تأسیسات سوخت و انرژی این کشور اجتناب‌ناپذیر است. به گزارش تسنیم؛ ولادیمیر پوتین، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه انرژی اظهار داشت که با وجود درخواست دونالد ترامپ مبنی بر عدم حمله به پالایشگاه‌های نفت، اوکراین همچنان به تلاش‌های خود برای انجام این حملات ادامه می‌دهد. وی تصریح کرد که واکنش روسیه به این اقدامات علیه زیرساخت‌های سوخت و انرژی قطعی و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به وضعیت بازار داخلی این کشور گفت که پس از اوج گرفتن قیمت بنزین در اوایل ماه اکتبر(مهر)، قیمت این سوخت در بیشتر مناطق روسیه به‌طور کلی تثبیت شده و مسکو در حفظ ثبات بازار سوخت داخلی موفق عمل کرده است. پوتین در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپا هشدار داد که محدود کردن واردات انرژی از روسیه توسط اروپا پیامدهای جدی برای خود اروپایی‌ها به‌دنبال دارد؛ به‌طوری که آنها نفت و گاز کمتری از روسیه دریافت خواهند کرد، اما در مقابل با مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشتری روبه‌رو می‌شوند.