سرویس خارجی-



این روزها در حالی که ارتش یک تریلیون دلاری آمریکا تمام توان خود را در غرب آسیا و برای مقابله با ایران بسیج کرده است؛ در داخل این کشور مراکز حساس و حیاتی فناوری، امنیتی و ارتباطی هدف حملات سایبری و اختلال گسترده قرار گرفته است. در فاصله چند هفته گذشته، مجموعه‌ای از حملات سایبری و اختلالات گسترده فناوری، بخش‌های مختلف زیرساختی، اقتصادی و امنیتی آمریکا را با مشکلات جدی مواجه کرده است. یکی از مهم‌ترین حوادث، اختلال گسترده در شبکه ارتباطی اداره هوانوردی فدرال در ۱۳ نوامبر(22 آبان) بود که به توقف سراسری پروازها در فرودگاه‌های این کشور انجامید.

بر اساس اعلام این نهاد، حدود ۱۲ هزار و ۴۶۲ پرواز در آن روز لغو شد و پیامدهای این اختلال در روزهای بعد نیز ادامه یافت و طی روزهای بعدی نیز هزاران پرواز لغو یا با تأخیر مواجه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور دست‌کم یک میلیون مسافر در فرودگاه‌های این کشور به همین دلیل سرگردان شدند. مقام‌های آمریکایی مدعی شدند این حادثه ناشی از مشکلات فنی و ناپایداری تجهیزات قدیمی ارتباطی بوده و شواهدی از حمله سایبری یا دخالت هوش مصنوعی در دست نیست با این وجود بسیاری از کارشناسان این ادعا را رد کرده و گفتند دولت ترامپ در حال مخفی‌کاری درباره ریشه‌های اصلی بحران است. کنگره آمریکا هم خواستار توضیحات شفاف دولت شده است.

هم‌زمان، شرکت‌های بزرگ فناوری و خدماتی آمریکا نیز با اختلالات متعددی مواجه شدند. سرویس‌های مایکروسافت از جمله اوت‌لوک و تیمز، خدمات اپل شامل اپ‌استور، آی‌کلاد و اپل‌پی، سامانه‌های شرکت هواپیمایی یونایتد و خدمات ورود به حساب‌های ماریوت با مشکلات فنی روبه‌رو شدند. همچنین اختلال در سامانه‌های بانک جی‌پی مورگان چیس دسترسی برخی مشتریان به خدمات بانکی را مختل کرد. با این حال، شرکت‌های مربوطه نیز بار دیگر عمدتاً این حوادث را ناشی از مشکلات نرم‌افزاری، به‌روزرسانی‌های داخلی یا نقص فنی دانسته‌اند. در بخش دولتی هم وزارت کشاورزی آمریکا هدف یک حمله سایبری قرار گرفت. این حادثه موجب از کار افتادن تعدادی از سامانه‌های مرتبط با پرداخت‌های مالی به کشاورزان، نقشه‌برداری جغرافیایی و قراردادهای کشاورزی شد. مقام‌های این وزارتخانه برای مهار تهدید، دسترسی به چندین سامانه را موقتاً متوقف کردند.

سیا هم در امان نماند

با تداوم و گسترش این حملات سایبری و اختلالات زیرساختی در آمریکا ترامپ جمعه گذشته مجبور شود «شان کرن کراس»، مدیر ملی امنیت سایبری کاخ‌سفید را از سمت خود برکنار و «کریستن ای.دیویس»، مدیر ارشد اطلاعات وزارت دفاع آمریکا را به‌عنوان جانشین وی منصوب کند. با این وجود حملات سایبری همچنان طی روزهای گذشته ادامه داشته است. روز دوشنبه وال‌استریت‌ژورنال به نقل از مقامات دولت تروریست آمریکا اعلام کرد که حدود 50 فروند کشتی حامل نفت، گاز و مواد شیمیایی مورد حملات سایبری قرار گرفته‌اند. این رسانه به نقل از مقامات آمریکا مدعی آغاز تحقیقات درباره احتمال دست داشتن ایران در حملات سایبری به نفتکش‌ها شد و در عین حال از قول این مقامات اعتراف کرد که هیچ مدرکی که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در حملات سایبری به نفتکش‌ها باشد، پیدا نکرده‌اند. منابع وال‌استریت‌ژورنال مدعی شدند: «کشتی‌ها پیام‌های تهدیدآمیزی به زبان فارسی دریافت کردند که به آنها در مورد بارگیری محصولات آمریکایی هشدار می‌داد. دو کشتی که به سمت تگزاس در حرکت بودند نیز تهدید به بمب‌گذاری شدند».

در تحولی حساس‌تر، روز سه‌شنبه نیز رسانه‌های آمریکا اعلام کردند سازمان سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا نیز از نفوذ سایبری در امان نمانده‌اند. نیویورک‌تایمز به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد، سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) و حداقل دو سازمان جاسوسی دیگر این کشور هدف حمله سایبری قرار گرفتند. هنوز مشخص نیست چه اطلاعاتی در این حمله افشا شده یا عاملان آن چه کسانی بوده‌اند؛ با این حال، مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که سامانه‌های طبقه‌بندی‌شده آسیب ندیده‌اند.

طبق گزارش نیویورک‌تایمز، این نفوذها یک سامانه تحلیل اطلاعاتِ «منابع باز» را هدف قرار داده است. منابع آگاه به این رسانه آمریکایی خبر دادند که «هنوز مشخص نیست دقیقاً چه اطلاعاتی در معرض دسترسی غیرمجاز قرار گرفته، اما تأکید کردند که اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (محرمانه) در خطر نبوده‌اند.» به گفته دو مقام آمریکایی، علاوه‌بر سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، «آژانس ملی اطلاعات مکانی-جغرافیایی» (NGA) و «دفتر مدیر اطلاعات ملی» (ODNI) نیز تحت تأثیر این رخنه قرار گرفته‌اند. نیویورک‌تایمز البته به نقل از «یکی از منابع آگاه» گزارش داد که «مشکل مذکور اکنون برطرف شده است.»

به ادعای این رسانه، حمله سایبری به نهادهای اطلاعاتی آمریکا، شاید کار یک «مهندس چینی» باشد. به گزارش فارس، نیویورک‌تایمز نوشت: «برخی از افراد مطلع معتقدند که این نفوذ توسط هکرهایی انجام شده که از یک ابزار هک مبتنی بر هوش مصنوعی به نام «آرتکس» استفاده کرده‌اند. ابزار آرتکس اوایل سال جاری توسط یک مهندس چینی منتشر شد و از آن زمان، پژوهشگران امنیت سایبری آن را با ده‌ها حمله علیه کسب‌وکارهای مختلف در سراسر جهان، از جمله در ژاپن و کره‌جنوبی، مرتبط دانسته‌اند.» به گفته مقامات آمریکایی و کارشناسان امنیتی، این ابزار در ماه جولای(تیر) به صورت عمومی عرضه شد و در اصل برای کمک به سازمان‌ها در زمینه دفاع سایبری طراحی شده بود، اما هکرهای مخرب، آن را برای انجام حملات سایبری تغییر کاربری داده‌اند.دو فرد مطلع به نیویورک‌تایمز گفتند: «بازرسان هنوز نمی‌دانند چه کسی مسئول هک سامانه منابع بازِ این سازمان‌های جاسوسی است، اما برخی نشانه‌های اولیه (از جمله استفاده از ابزار آرتکس) حاکی از آن است که ممکن است چین در پشت این ماجرا باشد.»

شکرگزاری زیر سایه گرانی

وضعیت مردم آمریکا نیز زیر سایه تداوم جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از آن تعریف چندانی ندارد. نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان آمریکایی خواستار پایان «فوری» جنگ این کشور علیه ایران، حتی به قیمت دادن امتیازاتی به ایرانیان هستند. بر اساس نظرسنجی دانشگاه مریلند و مؤسسه ایپسوس، اکثریت رأی‌دهندگان آمریکایی، از جمله ۸۰ درصد دموکرات‌ها، اعلام کرده‌اند که «جنگ باید همین حالا و صرف‌نظر از شرایط آن پایان یابد». بر اساس این نظرسنجی‌ها، مردم آمریکا از دولت این کشور خواسته‌اند حتی در صورت ارائه امتیازاتی به ایران، جنگ در غرب آسیا را به پایان برساند. نتایج این نظرسنجی حتی مسئولان برگزارکننده آن را نیز «شگفت‌زده» کرده است. «شِبلی تِلحَمی»، محقق اصلی این نظرسنجی، در مصاحبه با الجزیره گفته است که از میزان حمایت افکار عمومی از پایان جنگ، فارغ از شرایط آن، شگفت‌زده شده است.

از سوی دیگر افزایش بهای بنزین در پی جنگ علیه ایران، تعطیلات شکرگزاری را برای آمریکایی‌ها گران‌تر کرده و پیش‌بینی می‌شود هزینه سوخت رانندگان در این تعطیلات نسبت به سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار افزایش یابد. تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی در همین زمینه نوشت: آمریکایی‌هایی که در تعطیلات روز شکرگزاری راهی سفر می‌شوند، علاوه‌بر شرایط نامساعد جوی، باید با یادآوری مداوم جنگ علیه ایران نیز روبه‌رو شوند: افزایش قیمت بنزین. بر اساس برآوردهای شرکت گس‌بادی که در اختیار شبکه سی‌ان‌ان قرار گرفته است، انتظار می‌رود رانندگان آمریکایی در دوره پنج‌روزه سفرهای تعطیلاتی که از دیروز آغاز شده است حدود ۹۸۰ میلیون دلار بیشتر از تعطیلات شکرگزاری سال گذشته میلادی برای خرید بنزین هزینه کنند. بر اساس این گزارش تعطیلات شکرگزاری امسال ممکن است رکورد ثبت‌شده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن را به چالش بکشد و به گران‌ترین تعطیلات شکرگزاری از نظر قیمت بنزین تبدیل شود.

تقلا برای رهایی از تنگه هرمز

هم‌زمان گزارش‌ها حاکی است ترامپ به هر دری می‌زند تا آمریکا را از وابستگی به تنگه هرمز خلاص کند در همین راستا وزیر جنگ آمریکا در جریان سفر به ونزوئلا از توافق جدید همکاری نظامی میان دو کشور خبر داد و مدعی شد توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس می‌تواند تنگه راهبردی هرمز را برای نیمکره‌غربی به عاملی بی‌اهمیت تبدیل کند! این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال انرژی در جهان به‌شمار می‌رود و اختلال در عبور و مرور از آن می‌تواند بازارهای جهانی نفت و گاز را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان سال‌ها طول می‌کشد تا نفت ونزوئلا بتواند جایگزینی برای نفت عبوری از تنگه هرمز باشد.