

پیوند ایران، حزب‌الله و لبنان، فراتر از مناسبات سیاسی و حمایت‌های مقطعی، ریشه در دهه‌ها هم‌پیمانی و مبارزه مشترک با اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی دارد، پیوندی که در بزنگاه‌های حساس منطقه، از مقاومت لبنان در برابر اشغالگری تا تلاش برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده، خود را نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر حمایت از حق لبنان برای حفظ حاکمیت و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی تأکید کرده است.

حسن فضل‌الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، پس از دیدار با نبیه بری، رئیس پارلمان، گفت که درباره تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم جنوب و اقداماتی که دشمن برای تخریب اراضی و منازل انجام می‌دهد و همچنین تجاوزات دشمن در زوطر شرقی، حداثا و دیگر روستاهای جنوب با نبیه بری گفت‌وگو کرده است. وی تأکید کرد: «مردم جنوب در پایداری خود، معیار وفاداری ملی هستند و میهن‌دوستی از همان نقطه سنجیده می‌شود.» فضل‌‌الله گفت که مذاکرات میان ایران و آمریکا اهمیت اساسی برای لبنان دارد. وی افزود: «ما از ایران به‌خاطر این موضع سپاسگزاریم و همه ما در لبنان باید همبستگی جمهوری اسلامی با لبنان را ارج بنهیم. ایران امروز در صف نخست منطقه‌ای و جهانی برای حمایت از حق ما در آزادسازی سرزمین قرار دارد.» این عضو ارشد حزب‌الله تصریح کرد که ایران هرگز در ارائه حمایت به لبنان برای آزادسازی سرزمینش و تحمیل حاکمیت خود بر تمامی اراضی‌اش کوتاهی نکرده و نخواهد کرد. فضل‌الله همچنین تأکید کرد: «از همین‌رو، همچنان به روند مذاکرات اسلام‌‌آباد امید بسته‌ایم؛ زیرا این تنها فرصت موجود در شرایط کنونی است، به‌ ویژه پس از آن‌که نتایج توافق چارچوب یا مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی را مشاهده کردیم و دیدیم که این مذاکرات به هیچ نتیجه‌ای نرسید، بلکه برعکس، دشمن اسرائیلی از این وضعیت برای افزایش تجاوزات علیه لبنان سوءاستفاده می‌کند.» وی ادامه داد که آن‌چه امروز در لبنان لازم است، اتخاذ گفتمانی ملی است که با پایداری تاریخی مردم جنوب همراهی کند و از تنش‌های داخلی بکاهد. وی با تأکید بر ضرورت گفتمان وحدت در کشور تصریح کرد که نیازی به متشنج‌کردن فضای داخلی نیست؛ زیرا آنچه دشمن علیه کشور انجام می‌دهد، به‌ اندازه کافی برای لبنانی‌ها دشوار است. مردم لبنان و همه لبنانی‌ها نیازی به گفتمان تنش‌زا یا تحریک‌آمیزی ندارند که به تفرقه دامن بزند. وی همچنین اعلام کرد دو موضوع دیگر نیز در این دیدار بررسی شده است که به بودجه و اعتبارات اختصاص‌یافته در بودجه عمومی برای بازسازی مربوط می‌شود.

به گزارش مهر به نقل از العهد، فضل‌الله گفت: «شورای جنوب با وجود امکانات اندک، نقش بزرگی ایفا می‌کند که شایسته قدردانی است. ما این موضوع را در کمیته مالی و بودجه و همچنین امروز در جریان گفت‌وگو مطرح کردیم. ما با موضوع بازسازی سازه‌ای و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، آوارگان، روستاهای ویران‌شده و ساکنان آواره آنها روبه‌رو هستیم. همچنین باید به آنچه در ضاحیه جنوبی بیروت و منطقه بقاع رخ داده است، پرداخت. تمام این پرونده باید با جدیت و فوریت پیگیری شود و جایگاه شایسته خود را در دستور کار دولت پیدا کند. پذیرفتنی نیست که این پرونده همچنان در معرض کشمکش‌های سیاسی قرار داشته باشد و لبنانی‌ها سرگرم مسائل دیگری شوند، در حالی که مسائل اساسی نادیده گرفته می‌شوند.»

مقاومت برای دفاع از خود منتظر اجازه کسی نمی‌ماند

همچنین از حزب‌الله خبر می‌رسد که رئیس شورای اجرائی حزب‌الله لبنان، ضمن انتقاد از مواضع رئیس‌جمهور لبنان، گفت: مقاومت برای دفاع از خود در برابر حملات، منتظر کسب اجازه از رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر نخواهد ماند. به گزارش ایسنا، شیخ خطیب رئیس شورای اجرائی حزب‌الله لبنان روز دوشنبه در سخنانی به مناسبت سالگرد شهادت حاج ابوعلی الطبطبائی و همراهانش، با اشاره به حق دفاع از خود در برابر حملات گفت: «اگر کسی بخواهد مرا به قتل برساند، آیا باید منتظر بمانم تا رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر برای دفاع از خود به من اجازه بدهند؟» وی در ادامه با انتقاد از رویکرد مقام‌های لبنانی در قبال مقاومت اظهار داشت: «به مردم وعده‌های بی‌پشتوانه ندهید؛ هر اندازه امتیاز بدهید، باز هم از شما امتیازهای بیشتری مطالبه خواهند کرد و کرامت با امتیازدهی به دست نمی‌آید.»

پهپادهای فیبر نوری حزب‌الله همچنان دغدغه ارتش رژیم

خبر دیگر از این گروه مقاومت آن‌که باز هم یک روزنامه صهیونیستی نوشت: حزب‌الله لبنان در جنگ اخیر با پهپادهای فیبر نوری به نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و اهدافی در اراضی اشغالی حمله کرده است، پهپادهایی که به‌دلیل شیوه هدایت و پرواز در ارتفاع پایین، مقابله و شناسایی آنها دشوارتر است. آوی اشکنازی، نویسنده روزنامه معاریو نوشت: حزب‌الله در جریان جنگ اخیر نقطه‌ضعفی را در توان ارتش رژیم صهیونیستی برای حفاظت در برابر پهپادهای مجهز به فناوری فیبر نوری شناسایی کرد و از این مزیت برای حمله به نیروهای در حال عملیات در جنوب لبنان و اهدافی در داخل اراضی اشغالی بهره گرفت.

در گزارشی جداگانه، روزنامه اقتصادی «کالکالیست» رژیم صهیونیستی به وضعیت اقتصادی حزب‌الله پرداخت و نوشت: این گروه، با وجود ضربات نظامی سال‌های اخیر، همچنان توانسته است ساختار اقتصادی خود را حفظ کند و به فعالیت‌هایش ادامه دهد. این روزنامه نوشت: حزب‌الله طی چند دهه، شبکه‌ای اقتصادی ایجاد کرده که بخش‌هایی مانند بانکداری، ارتباطات و خدمات اجتماعی را دربر می‌گیرد و این ساختار، به‌رغم فشارها، همچنان فعال است.

در پایان گفتنی است که در پویایی‌های پیچیده ژئوپلیتیک معاصر غرب آسیا، پیوندهای استراتژیک میان بازیگران غیردولتی و دولت‌های حامی، اغلب فراتر از مناسبات تاکتیکی کوتاه‌مدت عمل می‌کنند و به ساختارهای پایدار بازدارندگی و تاب‌آوری تبدیل می‌شوند. مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد که ترکیب ظرفیت‌های نامتقارن، شبکه‌های حمایتی فراملی و گفتمان وحدت‌آفرین داخلی، می‌تواند معادله قدرت را در محیط‌های پرتنش بازتعریف کند و هزینه‌های اشغالگری و مداخله را به‌طور معناداری افزایش دهد. این الگو، که ریشه در تجربیات تاریخی مقاومت دارد، همچنان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده در محاسبات امنیتی منطقه باقی مانده است. این نوع هم‌پیمانی‌ها با ایجاد لایه‌های چندگانه بازدارندگی، امکان مدیریت بحران را در سطوح مختلف افزایش می‌دهد و هم‌زمان فضای مانور بازیگران متخاصم را محدود می‌سازد. چنین شبکه‌هایی نه صرفاً ابزار دفاعی، بلکه سازوکارهایی برای تولید قدرت نرم و حفظ انسجام اجتماعی در برابر فشارهای خارجی به‌شمار می‌روند.