نهاد تنظیمگر بازار انرژی انگلیس (آفجم) در پی تشدید بحران انرژی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، از افزایش ۲۶ درصدی سقف تعرفه قبوض گاز و برق میلیون‌ها خانوار این کشور از ابتدای سال جدید میلادی خبر داد.

نهاد تنظیمگر بازار انرژی انگلیس دیروز(چهارشنبه) اعلام کرد متوسط هزینه سالانه گاز و برق خانوارهای انگلیسی از ابتدای ژانویه (۱۱ دی) با ۴۴۳ پوند افزایش، از یک هزار و ۷۲۳ پوند به ۲ هزار و ۱۶۶ پوند خواهد رسید که بالاترین رقم در نزدیک به چهار سال گذشته محسوب می‌شود. این تصمیم که حدود ۲۰ میلیون خانوار را تحت تأثیر قرار خواهد داد، در شرایطی اتخاذ شده است که سقف تعرفه قبوض انرژی در مهرماه گذشته نیز چهار درصد افزایش یافته بود. به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام این نهاد، تداوم تنش در خاورمیانه و افزایش قیمت گاز در بازارهای جهانی از عوامل اصلی گرانی قبوض انرژی در انگلیس به‌شمار می‌رود. بهای عمده‌فروشی گاز در انگلیس طی سه ماه گذشته حدود

۳۳ درصد افزایش یافته است.