افزایش نگرانی‌ها در بحرین از احتمال محاصره دریایی و اختلال در تأمین مایحتاج ضروری، در پی تشدید جنگ در منطقه، مقام‌های آل‌خلیفه را به بررسی سناریوهای بحرانی واداشته است.

در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم آپارتاید و حملات تلافی‌جویانه ایران، نگرانی‌ها در بحرین تحت حکومت آل‌خلیفه از احتمال محاصره دریایی و قطع مسیرهای اصلی تأمین کالا افزایش یافته است، نگرانی‌ای که حالا به مجلس این کشور نیز کشیده شده است. نمایندگان بحرین با بررسی سناریوی انسداد مسیرهای تجاری، نسبت به تأمین غذا، آب و انرژی در چنین شرایطی ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که وابستگی آل‌خلیفه به حمایت‌های امنیتی آمریکا و همراهی با سیاست‌های تنش‌زای آل‌سعود، بحرین را در معرض پیامدهای فزاینده جنگ قرار داده است. خبر دیگر آن‌که حوزه‌های علمیه، در لبنان خواستار برگزاری یک گردهمایی علمی برای ابراز همبستگی با آرمان علمای بحرین و محکومیت احکام ظالمانه علیه آنها شدند.