

مارک چمپیون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر باسابقه حوزه بین‌الملل و ستون‌نویس بخش دیدگاه‌های بلومبرگ، در تحلیلی با اشاره به تحولات اخیر از جمله افزایش حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز، تهدید تأسیسات نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار هشدار داده است.

به باور او، جهان احتمال ازسرگیری جنگ تمام‌عیار آمریکا و اسرائیل با ایران را دست‌کم می‌گیرد. زیرا تصور می‌کند ترامپ به دلیل غیرمنطقی بودن گزینه‌های نظامی پیش‌رویش، تمایلی به انتخاب آن‌ها نخواهد داشت. نویسنده محتمل‌ترین سناریو را یک کارزار هوایی کوتاه اما شدید و آسیب‌زننده با هدف نابودی زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران می‌داند.

با این حال، به گفته او، هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین حمله‌ای آن پیروزی که آمریکا نتوانست در دور اول به آن دست یابد، برایش به همراه بیاورد. در مقابل، او درباره هزینه گزاف واکنش اجتناب‌ناپذیر ایران هشدار داده و گفته که این واکنش می‌تواند به نابودی تأسیسات تولید انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، که از اهمیت جهانی برخوردارند، منجر شود.

به تحلیل ستون‌نویس بلومبرگ، برای ایران، وضعیت کنونی که نه صلح است و نه جنگ، کارساز نیست و تهران یا باید عقب‌نشینی کند و شروطی را بپذیرد که ترامپ از آن‌ها با عنوان «تسلیم» یاد کرده، یا سطح تنش را چنان افزایش دهد که ترامپ و اقتصاد جهانی با چنان هزینه و فشاری روبه‌رو شوند که رئیس‌جمهور آمریکا ناچار به عقب‌نشینی شود.

او در ادامه تأکید کرده که از ابتدا هم بعید بود که ایران گزینه اول را انتخاب کند و امروز این احتمال از گذشته هم کمتر شده است. به نوشته این گزارش، تصمیم ترامپ برای حمله به ایران در ۲۸ فوریه (اسفند ۱۴۰۴)، آن هم در میانه مذاکرات هسته‌ای، بی‌اعتمادی چند دهه‌ای ایران به واشنگتن را تأیید کرد و از همین رو، مخالفت با هرگونه توافق جدید با واشنگتن در ایران زیاد است.

به تحلیل نویسنده، در نتیجه، تشدید تنش به گزینه پیش‌فرض تبدیل شده و ایران از ماه اکتبر حملات خود به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را افزایش داده و با از کار انداختن کشتی‌ها، بالا بردن هزینه‌های بیمه و ترساندن مالکان ناوگان‌های دریایی، موجب شده شمار نفتکش‌های خالی که وارد خلیج فارس می‌شوند، ۴۰ درصد کاهش یابد و در همین حال، نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد که تهران تصمیم گرفته برای عبور محموله‌های صادراتی نفت خود هم تلاش کند.

طبق این گزارش، در همین حال، انتشار پی‌درپی خبرهایی از واشنگتن نشان می‌دهد که ترامپ هم با وجود موضع رسمی مبنی بر اینکه نیازی به اقدام نظامی نیست، در حال بررسی ازسرگیری جنگ است و بنیامین نتانیاهو، که اکثریت پارلمانی را در انتخابات اخیر اسرائیل از دست داده و نخست‌وزیر دولت موقت شده، علاقه خود را به تشدید دوباره درگیری‌ها پنهان نکرده است. نویسنده معتقد است چنین سناریویی، برای کشورهای حاشیه خلیج فارس کابوس‌وار است. زیرا هم خود را مستأصل می‌بینند که از آسیب‌های جانبی ناشی از حمله دیگر آمریکا و اسرائیل جلوگیری کنند و هم از توافقی که ایران را جسورتر و کنترل تنگه هرمز را در اختیارش قرار می‌دهد، جلوگیری کنند. او این ناراحتی را فراتر از منطقه دانسته و با اشاره به گزارش اخیر بلومبرگ، افزود در هفته‌های اخیر، مهم‌ترین موضوع مورد توجه مقام‌های دولت انگلیس، خطر ازسرگیری جنگ در خلیج فارس بوده است؛ جنگی که می‌تواند با افزایش ناگهانی قیمت انرژی، کل دستورکار اقتصادی و سیاسی دولت این کشور را با شکست روبه‌رو کند.

در ادامه این گزارش آمده است «دولت‌های دیگر هم احتمالاً بحث‌های مشابهی دارند. اگر جامعه بین‌المللی را به یک خانواده بزرگ تشبیه کنیم، اکنون زمان آن بود که پیش از روز شکرگزاری، اعضای خانواده برای مداخله و جلوگیری از بحران گرد هم آیند».

به گزارش فارس، چمپیون در پایان این گزارش ابراز امیدواری کرده که تلاش‌ها برای میانجی‌گری و دستیابی به توافق در این درگیری به نتیجه برسد؛ هرچند به گفته او، این مسیر دشوارتر است، در حالی که مسیر ازسرگیری جنگ عمدتاً سراشیبی است.