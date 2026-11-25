

روزنامه دیلی صباح ترکیه با انتشار این خبر از قول «دورسون اوز‌بک»، رئیس باشگاه فوتبال گالاتاسرای ترکیه نوشته است: دولت بنیامین نتانیاهو به دلیل بنرهایی که هواداران این باشگاه در حمایت از مردم فلسطین در ورزشگاه به نمایش گذاشته‌اند، از گالاتاسرای به اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) شکایت کرده است. او تأکید کرد که مردم ترکیه همچنان در کنار مظلومان خواهند ایستاد و در برابر رنج‌های مردم فلسطین سکوت نخواهند کرد. وی تأکید کرد که این باشگاه در برابر فشارهای سیاسی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رئیس باشگاه گالاتاسرای ادامه داد: ما همان‌گونه که در طول تاریخ در کنار ستمدیدگان ایستاده‌ایم، همچنان از آنان حمایت خواهیم کرد و در برابر رنج مردم فلسطین سکوت نخواهیم کرد. به گفته وی گسترش همبستگی بین‌المللی با فلسطینیان، بازتاب وجدان مشترک بشری است و نه یک دستور کار سیاسی. وی از نهاد حاکم بر فوتبال اروپا خواست شکایت با انگیزه‌های سیاسی را نادیده بگیرد و با حساسیت انسانی به این موضوع رسیدگی کند. اوزبک تصریح کرد: راه دور نگه داشتن سیاست از فوتبال، مجازات کردن ابراز همبستگی‌های انسانی و وجدانی نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل شدن فوتبال به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی است. گزارش رسانه‌های ترکیه‌ای از جمله شبکه تلویزیونی ترکیه‌ای «اچ‌تی‌اسپور» حاکی است با تشدید فشارها به این تیم ترکیه‌ای و در صورت ادامه نمایش بنرهای حمایتی از فلسطین توسط هواداران گالاتاسرای در مسابقات، یوفا ممکن است این باشگاه با مجازات‌هایی روبه‌رو شود.

گفتنی است طی سه سال گذشته و در پی جنگ غزه و شروع نسل‌کشی مردم این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی بسیاری از ورزشکاران، تیم‌های ورزشی و هواداران آنها در رشته‌های مختلف ورزشی ضمن حمایت از ملت مظلوم فلسطین، نفرت و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی ابراز داشته‌اند؛ اقدامی که خشم صهیونیست‌ها را برانگیخته است.