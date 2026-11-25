

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز چهارشنبه ۴ آذرماه، در نطق پیش از دستور خود، اظهار کرد: امروز در سه محور حیاتی، یعنی مردم و مقاومت، معیشت و جهاد اقتصادی و دیپلماسی عزت و اقتدار، سخنانی را تقدیم می‌کنم. در هر سه میدان، یک اصل روشن است؛ ایران نه از جنگ می‌هراسد، نه در برابر مشکلات مردم بی‌تفاوت می‌ماند و نه عزت خود را پای میز مذاکره معامله می‌کند.

ایران آغازگر جنگ نیست

اما گورستانی برای متجاوزان خواهد بود

نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در تشریح نخستین محور سخنان خود با اشاره به تهدیدهای نظامی دشمنان گفت: همکاران عزیز و ملت شریف ایران! امروز دوباره سردمداران کاخ سفید و رژیم صهیونیستی، برای نجات خود از باتلاق بحران‌های لاینحل داخلی و معرکه‌های انتخاباتی‌شان، طبل پوسیده و توخالی جنگ را به صدا درآورده‌اند؛ اما زهی خیال باطل!

وی ادامه داد: دشمنان ما در گرداب خطای محاسباتی دیگری غوطه‌ورند. این بار تفاوت آشکار است؛ ایران آماده‌تر از همیشه و دشمن از هر زمان دیگری آسیب‌پذیرتر، سردرگم‌تر و تهی‌تر است. ما با آرمان‌های روشن دفاع از میهن و عزت اسلام برمی‌خیزیم، اما آنان در برزخ اهداف نامشروع و بی‌سرانجام خود دست‌وپا می‌زنند.

حاجی بابایی تاکید کرد: اگر بار دیگر این جنگ برافروخته شود، باید بدانند که آغاز جنگ شاید به اراده آنان باشد، اما پایان آن هرگز در اختیار آنان نخواهد بود. آتش را آنان می‌افروزند، اما شعله‌هایش دامن خودشان را نیز خواهد گرفت.

وی در ادامه، گفت: صحنه نبرد را بنگرید؛ هر شب خیابان‌های ایران اسلامی شاهد خروش اقیانوسی از مردم است که جانانه پای پرچم و نظام خود ایستاده‌اند و فریاد استقامت سر می‌دهند. اما در آن سوی آب‌ها، خیابان‌های پایتخت‌های غربی در تسخیر معترضانی است که از جنگ‌افروزی و جنون حاکمان خود به ستوه آمده‌اند. محبوبیت ترامپ به‌شدت سقوط کرده و بوی شکست خفت‌بار او و هم‌پیمانانش بیش از هر زمان دیگری به مشام می‌رسد. نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: دشمن به یاد داشته باشد که امروز نبض انرژی جهان و شاهرگ حیاتی تنگه هرمز در مشت پولادین دلاورمردان ماست. با قیمت‌های جهش‌یافته نفت و اقتصاد لرزان غرب، آنان توان و تاب‌آوری یک نبرد فرسایشی را ندارند.

وی افزود: گزارش‌های خودشان گواه آن است که انبارهای تسلیحاتی و ذخایر پدافندی‌شان با کمبود مواجه شده و پایگاه‌هایشان توان مقابله با موج‌های سنگین مقاومت را ندارند.

نایب‌رئیس‌مجلس تاکید کرد: از همین‌جا هشدار می‌دهم که اگر کوچک‌ترین دست‌درازی به این کهن‌بوم صورت گیرد، پاسخ فرزندان ایران نه محدود خواهد بود و نه کوتاه‌مدت؛ این بار پاسخ ما طولانی و درازدامن خواهد بود و تابوت نظامیان متجاوز، خاکستر شدن زیرساخت‌های رژیم پوشالی و بحران مرگبار در اقتصاد جهانی، کمترین هزینه آن خواهد بود. ایران آغازگر جنگ نیست، اما گورستانی برای متجاوزان خواهد بود.

سلیمی:آقای پزشکیان چراغ اتاقتان را روشن کنید

تا اسناد را درست امضا کنید

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی با کنایه به عملکرد رئیس‌جمهور گفت: آقای پزشکیان چراغ اتاقتان را روشن کنید تا اسناد را درست امضا کنید و گزارش‌ها را با دقت بخوانید. وی در ادامه افزود: با این اقدام، تلاش کنید تا از تکرار عبارت‌های «نمی‌دانیم» و «نمی‌توانیم» در پاسخگویی‌ها پرهیز کنید.

ثابتی: در یک سال گذشته

قیمت میانگین مسکن در تهران سه برابر شده است

امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران و نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متاسفانه به دلیل قفل شدن مجلس، وزرای ناکارآمد امروز احساس امنیت حداکثری می‌کنند، به مثالی درخصوص اوضاع نابسامان مسکن و اجاره بها در کشور پرداخت و تصریح کرد: در یک سال گذشته‌،قیمت میانگین مسکن در تهران سه برابر شده، یعنی متری ۱۰۰ میلیون شده متری ۳۱۰ میلیون؛ ما این‌جا واقعاً باید برای مردم داد بزنیم؟ کسی که هر سال اجاره بیشتری باید بدهد،چه خاکی باید بر سر بریزد؛ به دلیل مجلسی که نیمه تعطیل است و نمی‌تواند حتی یک وزیر ناکارآمد را استیضاح کند و وزیری که کار خود را انجام می‌دهد به این دلیل که اعتقاد ندارد که باید سیاست اجرای توزیع زمین را انجام دهد؛ ما به چه کسی باید این حرف‌ها را بگوییم؟؟۸ تا ۹ وزیر در صف استیضاح هستند؛ چرا نمی‌گذارید اعلام وصول شوند؟ مگر حق من نماینده نیست؟

وعده ترمیم حقوق کارمندان

در نیمه دوم سال اجرائی شود

محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی با اشاره به وعده ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال گفت: قرار بود ترمیم حقوق کارمندان دولت در شش ماه دوم سال محقق شود و حقوق کارکنان در این بازه زمانی افزایش پیدا کند؛ از این رو انتظار می‌رود مسئولان این موضوع را پیگیری کنند تا ان‌شاءالله وعده داده‌شده عملیاتی شود.

وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارکنان دولت افزود: کارمندان دولت واقعاً روزهای سختی را سپری می‌کنند و لازم است مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی آنان چاره‌اندیشی کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار کشور در برابر دشمن اظهار کرد: مسئولان کشوری باید مراقب باشند که در برابر دشمن از خود ضعف نشان ندهند.

سپهوند: دولت آمریکا

در باتلاق سیاست‌های نادرست گرفتار شده است

رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی و در جریان نطق میان‌دستور خود، با انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا اظهار کرد: دولت آمریکا در باتلاق سیاست‌های نادرست و لاابالی‌گری جهانی گرفتار شده است. سفرهای مکرر ترامپ به چین پیام روشنی دارد و نشان می‌دهد این جنایتکار به دنبال تکمیل محاصره اقتصادی با هدف شکستن مقاومت معیشتی مردم ایران است.

سپهوند ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند ایران را در وضعیت نه جنگ و نه صلح نگه دارد تا کشور نه امکان جنگیدن داشته باشد، نه بتواند مسیر سازندگی را دنبال کند و نه زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود. این وضعیت در واقع یک تله راهبردی برای تضعیف و نابودی ایران است.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور نباید گروگان بلاتکلیفی شود، خاطرنشان کرد: تصمیم‌سازان باید با شجاعت و پذیرش مسئولیت، نقش خود را در این مقطع تاریخی ایفا کنند و کشور را از شرایط نه جنگ و نه صلح خارج سازند.

نماینده مردم خرم‌آباد در ادامه با اشاره به جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار حکمرانی کشور گفت: مجلس نماد حضور مردم در حاکمیت است و کمرنگ شدن نقش آن می‌تواند آسیب‌های جدی به کشور و روند احقاق حقوق ملت وارد کند. هیچ‌یک از اصول قانون اساسی اجازه نداده است که مجلس حتی در شرایط جنگی از جایگاه قانونی و نظارتی خود عقب‌نشینی کند. همچنین هیچ نهادی، حتی شورای عالی امنیت ملی، نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات قانونی خود، وظایف قانون‌گذاری و نظارتی مجلس را معلق کند.

سپهوند تأکید کرد: مجلس باید در متن بحران حضور داشته باشد، نه در حاشیه آن. این نهاد باید نقش ناظر و قانون‌گذار را به‌درستی ایفا کند و منفعل و تماشاگر نباشد. نباید شأن مجلس را تقلیل داد؛ بلکه لازم است صحن علنی فعال‌تر شود و از مباحث، اختلاف‌نظرها و گفت‌وگوهای جدی که لازمه ایفای نقش نظارتی مجلس است، هراسی نداشته باشیم. وی در ادامه با اشاره به برخی سوءمدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست در کشور اظهار کرد: فارغ از جنگ و محاصره دشمن، بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود ریشه در ساختار تصمیم‌گیری و شیوه حکمرانی دارد که باید به برخی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخت.

نماینده مردم خرم‌آباد نخستین مشکل را ضعف در انطباق راهبردهای کشور با تحولات جهانی و منطقه‌ای دانست و گفت: این مسئله موجب شده است بخشی از ظرفیت‌های ایران در حوزه انرژی، ترانزیت و تجارت از دست برود. وی دومین چالش را افزایش هزینه‌های کشور در نتیجه جنگ و تنش‌های مستمر عنوان کرد و افزود: اقتدار دفاعی ضرورتی انکارناپذیر است و اگر این قدرت وجود نداشت، ایران ممکن بود با سرنوشتی به‌مراتب بدتر از جنگ جهانی دوم مواجه شود؛ با این حال، اقتدار دفاعی باید در کنار دیپلماسی فعال و هوشمندانه قرار گیرد تا منابع ملی و فرصت‌های توسعه‌ای کشور در چرخه فرسایشی جنگ و تنش‌های بین‌المللی هدر نرود.

سپهوند، بحران اقتصادی و معیشتی را سومین مشکل کشور برشمرد و تصریح کرد: تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز، کاهش قدرت خرید، بیکاری و رکود تولید، فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده است. اقتدار ملی بدون توجه به معیشت و سفره مردم پایدار نخواهد ماند؛ چراکه مردم به نان، مسکن، دارو، اشتغال و امنیت اقتصادی نیاز دارند.

وی تأمین کالاهای اساسی، مهار قیمت‌ها، حفظ اشتغال و حمایت از تولید را از وظایف فوری دولت و تمامی ارکان تصمیم‌گیر کشور دانست و تأکید کرد: نباید اجازه داد شرایط اقتصادی و معیشتی مردم از وضعیت فعلی نیز دشوارتر شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی را چهارمین چالش حکمرانی عنوان کرد و گفت: متأسفانه بخش بزرگی از ارزشمندترین سرمایه مشترک میان حاکمیت و ملت، یعنی اعتماد عمومی، در نتیجه تبعیض، نبود شفافیت، فساد و ضعف در پاسخگویی آسیب دیده است؛ در حالی که این اعتماد همواره یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتدار کشور بوده است.

به گزارش مهر، وی پنجمین مشکل را ناترازی انرژی و سوخت، بحران آب و مسائل زیست‌محیطی دانست و اظهار کرد: امروز روشن است که بخش مهمی از جنگ‌ها و رقابت‌های جهانی با هدف دستیابی به انرژی ارزان شکل می‌گیرد. این در حالی است که در کشور ما انرژی به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست، در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به‌سادگی هدر می‌رود و ریشه اصلی این وضعیت را باید در ضعف سیاست‌گذاری و شیوه حکمرانی جست‌وجو کرد.