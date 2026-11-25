

حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه در دیدار با خانواده دو شهید این شهر با اشاره به آیه ۲۳ سوره احزاب، «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»، اظهار کرد: در جامعه ما انسان‌های پاک، مؤمن و باصداقتی وجود دارند که به عهد خود با خداوند وفا کردند؛ مردانی که در مسیر ایمان و دفاع از ارزش‌های خود ایستادند و برخی از آنان به مقام والای شهادت رسیدند.

وی با یادآوری خاطرات سال ۱۳۵۸ و روزهای نخست انقلاب اسلامی افزود: در آن سال، ۷۶ نفر از اهالی پاوه در تپه ارتش برای دفاع از انقلاب اسلامی ثبت‌نام کردند و با امضای تعهدنامه اعلام کردند که از جمهوری اسلامی و خط امام خمینی(ره) دفاع خواهند کرد.

ماموستا قادری با اشاره به جایگاه امام شهید اظهار کرد: امام شهید در جایگاه ویژه‌ای در میان شهدا قرار دارد و جایگاه، اندیشه، مسیر و خط فکری او باید مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین خانواده امام شهید باید به‌عنوان الگویی برای سایر خانواده‌های شهدا معرفی شوند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا تصریح کرد: باید به دیدار خانواده‌های شهدا برویم و از صبر، استقامت و فداکاری آنان قدردانی کنیم. شهدا الگوهایی ارزشمند برای جامعه هستند و خانواده‌های آنان نیز با ایستادگی و تحمل دشواری‌ها، در زنده نگه‌داشتن راه شهدا نقش دارند.

به گزارش فارس، امام جمعه پاوه در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز ملت ایران با دو مسئله مهم روبه‌روست؛ نخست تهدیدها و شرایط جنگی ناشی از اقدامات دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و دوم مشکلات اقتصادی، معیشتی و گرانی که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

ماموستا قادری با تأکید بر ضرورت صبر و بردباری در برابر این دشواری‌ها افزود: با وجود همه مشکلات و فشارها، ملت ایران باید با استقامت و هوشیاری مسیر خود را ادامه دهد.

حضور ۲۷۰ شبانه مردم پیام ایستادگی ملت ایران است

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در خیابان‌ها طی ۲۷۰ شب گذشته گفت: زنان و مردان، جوانان و سالمندان با حضور شبانه خود پیام روشنی به دشمنان داده‌اند؛ پیام ملت ایران این است که ایستاده‌ایم، تسلیم نمی‌شویم و بر عهد و پیمان خود با انقلاب اسلامی وفادار هستیم.

امام جمعه پاوه حضور مردم در صحنه را نشانه وفاداری آنان به انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان دانست.

باید از راه و منش شهدا درس بگیریم

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاوه نیز در این دیدار با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه و خانواده‌های شهدا، تکریم خانواده شهدا را وظیفه‌ای دینی و انقلابی دانست و اظهار کرد: شهدا هر آنچه در توان داشتند در راه میهن، سرزمین و قرآن در طبق اخلاص گذاشتند و تقدیم کردند.

وی با اشاره به جایگاه همسران و خانواده‌های شهدا افزود: صبر و استقامت همسران شهدا و تربیت فرزندانی که در مسیر دفاع از کشور و ارزش‌ها پرورش یافته‌اند، شایسته قدردانی است و زندگی این خانواده‌ها برای جامعه درس‌آموز است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاوه در ادامه، خاطره‌ای از دوران جنگ تحمیلی درباره شهید بیشاپ و ماجرای جابه‌جایی پلاک یک رزمنده ایرانی و نظامی عراقی روایت کرد؛ ماجرایی که به گفته وی، پس از پایان جنگ و تبادل اسرا ابعاد آن روشن شد و پیکر شهید ایرانی در نجف به خاک سپرده شده بود.

وی با اشاره به جایگاه شهدا نزد خداوند گفت: شهدا زنده و ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند و باید از راه و منش آنان درس بگیریم. امیدواریم خداوند ما را از شفاعت شهدا محروم نکند و بتوانیم ادامه‌دهنده مسیر آنان باشیم.

در این دیدار از خانواده شهید محمد رستمی و شهید محمد صادقی تجلیل شد.

شهید محمد رستمی، پاسدار، در سال ۱۳۶۶ بر اثر اصابت ترکش خمپاره در منطقه مرزی نروی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید محمد صادقی، پاسدار، در سال ۱۳۵۹ در نزدیکی روستای داریان بر اثر اصابت گلوله به ناحیه نخاع مجروح و به درجه جانبازی ۷۰ درصد نائل شد و پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحت، در سال ۱۴۰۱ به شهادت رسید.