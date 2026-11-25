دکتر مهدی جبرائیلی تبریزی

1. یکی از مسائل بنیادین در فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی دین و نظریه‌های حکمرانی، بررسی ظرفیت نظام‌های اعتقادی در سازمان‌دهی جامعه، تولید انگیزه‌های اجتماعی و ایجاد توانایی برای مواجهه با بحران‌ها و تهدیدهای عمومی است. در بسیاری از نظریه‌های اجتماعی، دین به‌عنوان یکی از عناصر شکل‌دهنده هویت، ارزش‌ها، نظم اجتماعی و رفتار جمعی مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، میزان و نوع نقش‌آفرینی دین در عرصه عمومی، همواره یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در نظریه‌های جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی بوده است.

در این میان، تجربه جمهوری اسلامی ایران و شکل‌گیری بسیج، زمینه‌ای مهم برای مطالعه رابطه میان اعتقادات دینی و سازمان‌دهی اجتماعی فراهم می‌کند. بسیج، در تجربه انقلاب اسلامی، صرفاً به‌عنوان یک ساختار نظامی یا تشکیلاتی تعریف نشده است؛ بلکه در منظومه فکری انقلاب اسلامی، با مفاهیمی مانند ایمان، ایثار، مسئولیت اجتماعی، مشارکت مردمی، دفاع از کشور، خدمت به محرومان و حضور در عرصه‌های دشوار زندگی اجتماعی ارتباط یافته است.

2. بسیج، در بنیادی‌ترین لایه خود، بیانگر نوعی نگرش به انسان، جامعه و مسئولیت است؛ نگرشی که ایمان را از محدوده باورهای ذهنی و مناسک فردی فراتر می‌برد و آن را به عرصه کنش اجتماعی، خدمت، مشارکت، دفاع از وطن و مسئولیت در برابر سرنوشت جامعه پیوند می‌زند. از همین منظر، گفتمان بسیج را می‌توان در تقابل نظری با برخی قرائت‌های سکولار بررسی کرد؛ قرائت‌هایی که دین را عمدتاً به حوزه خصوصی زندگی انسان محدود می‌کنند و نقش آن را در سامان‌دهی عرصه عمومی به حداقل می‌رسانند.

3. سکولاریسم در برخی قرائت‌های مشهور فلسفی و اجتماعی، به حاشیه‌ راندن دین از عرصه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و زندگی عمومی می‌انجامد. نقد گفتمان بسیج، متوجه همین رویکردی است که حضور دین در عرصه اجتماعی را امری نامطلوب تلقی می‌کند و گاه توسعه، عقلانیت و پیشرفت را در گرو فاصله ‌گرفتن جامعه از ارزش‌های دینی

می‌داند.

مسئله اساسی این است که آیا جامعه انسانی می‌تواند بدون تکیه بر نظامی از ارزش‌ها، اخلاق، معنا و مسئولیت، به سامان مطلوب برسد؟ آیا سیاست، اقتصاد و فرهنگ، عرصه‌هایی کاملاً مستقل از مبانی اخلاقی و جهان‌بینی انسان هستند؟ واقعیت آن است که هیچ نظام اجتماعی از ارزش‌ها تهی نیست. حتی نظریه‌هایی که دین را از عرصه عمومی کنار می‌گذارند، بر برداشت‌هایی از انسان، آزادی، عدالت، حقوق، قدرت و خیر عمومی استوارند. بنابراین، مسئله نه حذف ارزش‌ها، بلکه نوع ارزش‌هایی است که زندگی اجتماعی را جهت می‌دهند.

4. در جهان‌بینی اسلامی، انسان موجودی صرفاً اقتصادی، زیستی یا فردگرا نیست؛ بلکه موجودی دارای کرامت، اختیار، فطرت، عقل و مسئولیت است. قرآن کریم با تأکید بر کرامت انسان، پیوند ایمان و عمل صالح، عدالت، تعاون و مسئولیت اجتماعی، تصویری از انسان ارائه می‌دهد که نسبت به سرنوشت جامعه خویش بی‌تفاوت نیست. آیه شریفه «وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى»(مائده، ۲)، تنها یک توصیه اخلاقی فردی نیست، بلکه می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری روابط اجتماعی مبتنی بر همکاری، همبستگی و مسئولیت متقابل باشد.

5. نقد سکولاریسم از منظر گفتمان بسیج، در حقیقت نقد تقلیل دین به مناسک فردی و نقد تصور استقلال مطلق عرصه‌های اجتماعی از اخلاق و ارزش‌های دینی است. اسلام، عدالت را تنها فضیلتی فردی نمی‌داند، بلکه آن را مسئولیتی اجتماعی معرفی می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ»(نحل، ۹۰). عدالت، امانت، مسئولیت، حمایت از محرومان و مبارزه با فساد، از جمله ارزش‌هایی هستند که می‌توانند در جهت‌دهی به سیاست، اقتصاد و روابط اجتماعی نقش داشته باشند.

6. جامعه مدرن با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده مواجه است که حل آنها صرفاً به منابع مادی، ساختارهای رسمی یا ابزارهای فنی وابسته نیست. امنیت ملی، مدیریت بحران، توسعه، عدالت اجتماعی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، حفظ انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی، علاوه بر منابع اقتصادی و مدیریتی، به مشارکت مردم، ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، انگیزه‌های جمعی و فرهنگ مسئولیت‌پذیری نیز نیاز دارند.

در این میان، دین می‌تواند بزرگ ترین منبع تولید انگیزه اجتماعی باشد. آموزه‌های دینی درباره تعاون، احسان، ایثار، عدالت، مسئولیت، دفاع از مظلوم و خدمت به دیگران، ممکن است در شکل‌گیری رفتارهای مشارکتی، داوطلبانه و جمعی نقش داشته باشند.

دالّ کانونی گفتمان بسیج این است که؛ دین می‌تواند از طریق تولید انگیزه‌های معنوی، هویت اجتماعی، هنجارهای همکاری، شبکه‌های ارتباطی و فرهنگ مسئولیت‌پذیری، زمینه شکل‌گیری ظرفیت‌های اجتماعی را فراهم کند.

7. در این چارچوب، بسیج را می‌توان صورت اجتماعیِ تبدیل ایمان به مسئولیت دانست. ایمان، هنگامی که از سطح اعتقاد به عرصه عمل منتقل می‌شود، در قالب خدمت به مردم، مشارکت در حل مسائل اجتماعی، حمایت از محرومان، امدادرسانی، فعالیت‌های علمی و فرهنگی و دفاع از استقلال و امنیت کشور ظهور می‌یابد. چنین برداشتی از دین، با تصور محدودکننده‌ای که دین را صرفاً تجربه‌ای شخصی و خصوصی می‌داند، تفاوت بنیادین دارد.

8. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گفتمان بسیج، فعال‌سازی انگیزه‌هایی است که صرفاً بر منفعت فردی استوار نیستند. جامعه‌شناسی سیاسی، کنش جمعی را با عواملی مانند هویت مشترک، اعتماد، شبکه‌های اجتماعی، ارزش‌ها و انگیزه‌های مشارکتی تحلیل می‌کند. انسان‌ها همیشه برای کسب سود مادی وارد فعالیت‌های اجتماعی نمی‌شوند؛ گاه دفاع از وطن، کمک به آسیب‌دیدگان، حمایت از مظلومان و مشارکت در سازندگی، از باورهای اخلاقی و اعتقادی آنان سرچشمه می‌گیرد. بسیج در منطق اجتماعی خود، بر همین ظرفیت انسانی تأکید دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند در زمان بحران، به نیرویی برای همبستگی و همکاری تبدیل شود.

9. حضور نیروهای داوطلب در عرصه‌های امدادی، سازندگی، حمایت اجتماعی و دفاع از کشور، از منظر جامعه‌شناختی، قابل تحلیل در چارچوب سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، به شبکه‌های اعتماد، روابط متقابل، همکاری و ظرفیت مشارکت در جامعه اشاره دارد. البته این سرمایه تنها با انسجام درونی یک گروه شکل نمی‌گیرد؛ بلکه اعتماد عمومی، تعامل با گروه‌های متنوع اجتماعی، پاسخ‌گویی، شفافیت و احترام به حقوق افراد نیز در تقویت آن نقش دارند. از این‌رو، ظرفیت اجتماعی بسیج زمانی می‌تواند گسترده‌تر و پایدارتر شود که علاوه بر تقویت هویت اعتقادی، در ایجاد اعتماد عمومی و همکاری فراگیر نیز موفق باشد.

10. با این حال، دفاع از گفتمان دینی در عرصه عمومی، زمانی از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود که از آرمان‌خواهی به سمت کارآمدی و از شعار به سوی حل مسائل واقعی جامعه حرکت کند. اداره جامعه، نیازمند دانش، عقلانیت، تجربه، نقد، شفافیت و پاسخ‌گویی است. تعهد بدون تخصص می‌تواند به ناکارآمدی منجر شود و تخصص بدون اخلاق نیز ممکن است در خدمت اهداف نادرست قرار گیرد. الگوی مطلوب، پیوند ایمان، دانش، اخلاق و مسئولیت است.

و بسیج بر اساس همین الگوی وحیانی شکل گرفته است.

11. بسیج، در افق تمدنی، تنها زمانی می‌تواند از یک ظرفیت سازمانی به یک گفتمان اجتماعی پایدار تبدیل شود که ایمان را به مسئولیت، مسئولیت را به مشارکت، مشارکت را به حل مسئله و حل مسئله را به پیشرفت و عدالت پیوند بزند. این همان نقطه‌ای است که دین از حاشیه زندگی اجتماعی خارج می‌شود و به منبعی برای معنا، انگیزه، همبستگی و حرکت اجتماعی تبدیل می‌گردد؛ با پیوند میان معنویت، اخلاق، دانش و مسئولیت انسانی.