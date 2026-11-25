آخرین اخبار میدان، از یمن تا ایران



ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز قبل از آن و در ساعات پایانی روز دویست و هفتادم جنگ دو فروند پهپاد آمریکایی را هدف قرار داده بود. ارتش اعلام کرد یک فروند پهپاد لوکاس دشمن متجاوز آمریکایی، بر فراز غرب تنگه هرمز، توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش و با اقدام به‌موقع منهدم شد. همچنین در عملیات جداگانه‌ای یک فروند پهپاد MQ9 دشمن متجاوز آمریکایی، توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش، در آسمان شرق تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

اما روز گذشته میدان جنگ در جبهه یمن به‌شدت شعله‌ور بود. مجاهدان یمنی گریبان رژیم متجاوز سعودی را رها نکرده و همچنان ضربات خود را به اهداف اقتصادی این رژیم وارد می‌کنند. بامداد روز گذشته منابع محلی از وقوع چندین انفجار در پایتخت عربستان سعودی در پی عملیات تنبیهی ارتش یمن خبر دادند. همچنین به گزارش منابع عربی صدای چندین انفجار در منطقه شرقی عربستان سعودی‌ نیز شنیده شد.

اندکی بعد سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پالایشگاه رأس‌التنوره و یک مرکز مالی در ریاض عربستان را هدف قرار داده‌اند که خسارات زیادی به‌بار آورده است.

به‌دنبال این عملیات رژیم سعودی از تصمیم خود برای حمله به بندر الحدیده خبر داد و مجاهدان یمنی نیز متقابلاً اعلام کردند در صورت عملی‌شدن تهدیدات دشمن مبنی بر بمباران بندر الحدیده، بندر جده و تمامی بنادر دشمن سعودی در سواحل دریای سرخ، هدف حملات آنها قرار خواهند گرفت.

روز گذشته همچنین امیر اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به تحولات رخ داده و اعمال کنترل و مراقبت قوی‌تر بر تنگه هرمز گفت: «در هفته‌های اخیر، با توجه به شرایط منطقه و ترددهای غیرمجاز در تنگه هرمز، شناورهایی که بدون هماهنگی با نیروهای مسلح از این آبراه در حال تردد بودند، با مخاطرات بیشتری مواجه شده‌ و با مین برخورد کرده‌اند.» سخنگوی ارتش تأکید کرد: «با ورود سامانه‌های جدید، بهینه‌سازی سامانه‌های پیشین و تقویت سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران، سطح مراقبت از تنگه هرمز ارتقا یافته و این روند باقدرت ادامه می‌یابد.»

اهرم فشار جدید ایران

انسداد تنگه هرمز همچنان قوی‌ترین اهرم فشار ایران بر دشمن آمریکایی-صهیونی است اما تنها اهرم ایران نیست. روز گذشته رسانه‌های غربی و صهیونیستی به ارزیابی تهدید دیگر ایران مبنی بر قطع کابل‌های ارتباطی در خلیج‌فارس پرداختند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در تارنمای خود نوشت: «در کنار تهدید ایران علیه عرضه جهانی نفت و گاز از طریق مسدود کردن تنگه هرمز، نگرانی‌ها درباره توانایی تهران برای ایجاد اختلال گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی منطقه افزایش یافته است.» این شبکه مدعی شد اهرم فشار جدید ایران؛ قطع کابل‌های اینترنت زیردریایی و فلج‌کردن اقتصاد دیجیتال کشورهای خلیج‌فارس است. این رسانه صهیونیستی تصریح کرد اسرائیل نیز با وجود برخورداری از ارتباطات مستقل از طریق دریای مدیترانه، از پیامدهای اقتصادی این بحران مصون نخواهد بود. شرکت‌های فناوری، خدمات ابری، همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عربی، تجارت خارجی و هزینه‌های زندگی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

فایننشال‌تایمز نیز از فعالیت غیرعادی دست‌کم چهار کشتی مرتبط با ایران در نزدیکی زیرساخت‌های ارتباطی دریایی خبر داد. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دو مقام امنیتی ایران گزارش داده که تهران برنامه‌هایی برای آسیب رساندن به کابل‌های ارتباطی در صورت حمله مجدد تدوین کرده است.

به گزارش شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی حدود ۹۹ درصد ترافیک بین‌المللی اینترنت از طریق کابل‌های زیردریایی منتقل می‌شود. اگرچه کمتر از یک درصد پهنای باند بین‌المللی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند، آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی منطقه می‌تواند بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای ایجاد کند و فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، بنادر، بیمارستان‌ها، مراکز داده، خدمات ابری و مؤسسات دولتی را مختل کند.

حمله مجدد به ایران یعنی نابودی اسرائیل

حمله مجدد به ایران یکی از تصمیم‌های سختی است که این روزها روی میز مقامات آمریکایی و اسرائیلی قرار دارد. آنها در موقعیت اره قرار گرفته‌اند چرا که در جنگ به اهداف خود نرسیدند و آغاز مجدد جنگ را نیز پرهزینه‌تر از قبل ارزیابی می‌کنند. در همین زمینه اسحاق بریک، ژنرال ارشد رژیم صهیونیستی گفت: «حمله دوباره به ایران به پیروزی منجر نخواهد شد، درست همان‌طور که در گذشته هم نشد؛ و آنچه قطعاً رخ خواهد داد، شکست قاطع اسرائیل است.» بریک تأکید کرد عواقب حمله به ایران این است که ما توانایی ادامه حیات و بقای خود را از دست خواهیم داد.

در همین زمینه تیم مارشال، تحلیل‌گر شناخته شده ژئوپلیتیک و سردبیر پیشین بخش دیپلماتیک شبکه اسکای‌نیوز تحلیل جالبی از موقعیت ایران در جنگ ارائه کرد. به گفته مارشال ایران یک «کشور دژ» است که فتح آن عملاً ناممکن است؛ جغرافیای ایران به عنوان یک ضریب قدرت عمل می‌کند که هر نیروی مهاجمی را زمین‌گیر کرده است. او با اشاره به محدودیت‌های ارتش متجاوز آمریکا در تقابل با ایران در مقایسه با عراق و افغانستان تأکید کرد ایران با هوشمندی مرکز ثقل جنگ را از خاک خود به کل منطقه منتقل کرده و بدون نیاز به نیروی دریایی متعارف، امنیت اقتصادی کشورهای خلیج‌فارس، بازار بیمه کشتیرانی و ۲۰ درصد صادرات کود شیمیایی جهان را فلج کرده است. این کارشناس مطرح رسانه‌های غربی معتقد است اقتصاد جنگ فرسایشی کاملاً به زیان واشنگتن است؛ پهپادهای

۲۰ تا ۵۰ هزار دلاری ایران در حال بلعیدن موشک‌های ۴ میلیون دلاری پاتریوت هستند و ذخایر تسلیحاتی آمریکا را که برای بازدارندگی در برابر چین حیاتی است، برای ۳ تا ۵ سال تخلیه کرده‌اند. مارشال درباره نتیجه معکوس حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نیز می‌گوید بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی ایران نه‌تنها به شورش و تسلیم منجر نشده، بلکه با وجود نارضایتی بخش بزرگی از مردم از حکومت، حس همبستگی ملی در برابر تجاوز خارجی را تقویت کرده است.

ترامپ زیر تیغ انتقادات برای جنگ علیه ایران

در روز دویست هفتاد و یکم همچنان جنگ احمقانه ترامپ علیه ایران در آمریکا مورد انتقاد مقامات این کشور قرار دارد. جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا در مصاحبه با وال‌استریت‌ژورنال از سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران به شدت انتقاد کرد. او گفت ترامپ باید جنگ با ایران را پایان دهد و پیت هگزت، وزیر جنگ را برکنار کند. شاپیرو تاکید کرد: «ترامپ تصمیم گرفت تنها برود. به مردم آمریکا توضیح نداد چرا این کار را می‌کند و مشخص است که او، هگزت و ونس هیچ ایده‌ای ندارند که چطور از آن خارج شوند.»

مارجری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره آمریکا نیز به انتقاد از ترامپ و وزیر جنگ دولت او پرداخت و با اشاره به اینکه آنها برای کشتن کودکان ایرانی میلیاردها دلار هزینه می‌کنند، اما برای امنیت مردم «آیووا»(یکی از ایالت‌های آمریکا) نه، گفت: «دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده و فرمانده کل نیروهای مسلح است و پیت هگزت نیز وزیر جنگ است! آنها میلیاردها دلار هزینه می‌کنند تا کودکان را در ایران بمباران کنند، اما حاضر نیستند حتی یک پنی از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را برای جلوگیری از وقوع یک انفجار با بمب کثیف در ایالت آیووا هزینه کنند! امیدوارم مردم آمریکا از آنها شکایت کنند و به زندان بیندازندشان!»