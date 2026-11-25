

سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، دفاع مقدس دوم و سوم را در امتداد دفاع مقدس هشت‌ساله دانست و گفت: کینه‌ورزی استکبار یک‌بار از آستین رژیم بعثی صدام بیرون آمد، سپس در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خود رژیم صهیونیستی و آمریکا مستقیماً وارد صحنه شدند و در جریان دفاع مقدس سوم هم احساس کردند که غیر از خودشان کسی نمی‌تواند وارد این صحنه شود، لذا اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی و رژیم تروریستی آمریکا را در امتداد جنایات صدام می‌دانیم.

سرلشکر وحیدی تاکید کرد: تلاش خیلی خوبی در نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم صورت گرفته است که موارد مختلفی در این‌جا گردآوری شود تا از یکسو حکایت‌کننده جنایت، تجاوز، وحشی‌گری و عملیات ضدانسانی دشمن و از سوی دیگر نمایشی از اقتدار، صبوری، گذشت، ایثار، فداکاری و پیروزی ملت ما بر این همه جنایت باشد، از این رو کار بسیار ارزشمندی است و از همه دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم.

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر لزوم اعلام فراخوان عمومی برای همکاری با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، افزود: همه کسانی که خاطره، عکس یا آثاری درباره دفاع مقدس دارند، بهترین جا برای حفظ این‌ها، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت است که امروز هم فعالیت بسیار گسترده‌تری دارد.

فرمانده کل سپاه با اشاره به تحولات جاری، اظهار داشت: دشمن زبون ما امروز در یکی از شرایط بسیار خطیر خودش قرار گرفته و تلاش‌های فراوانی کرده است تا بتواند اراده ملت ایران را در هم بشکند، اما این اراده امروز قوی‌تر، عازم‌تر و جاذب‌تر از گذشته برقرار است. رزمندگان اسلام و همه نیروهای مسلح از یکپارچگی و اقتدار فراوانی برخوردار و امروز در میدان هستند.

سرلشکر وحیدی با تاکید بر اینکه دشمن امروز شکست را کاملاً با همه وجودش احساس می‌کند، اما ما بنا به فرمایش امام شهیدمان که فرمودند پیروزی‌ها نباید ما را متوقف کند، چشم به آینده داریم، گفت: امروز دروازه‌های بزرگی به روی آینده بزرگ برای نیروهای مسلح ما ایجاد شده است. آینده‌ای سرشار از افتخار، آینده‌ای نو و برآمده از تجربیات گران‌سنگی که در دفاع مقدس دوم و سوم به دست آمده است.

وی افزود: دشمن امروز هیچ اقدامی نمی‌تواند بکند، مگر اینکه در ذهن خود، عملیات‌های مقابله‌به‌مثل جمهوری اسلامی ایران را به یاد می‌آورد. به همین دلیل امروز دچار یک افت شدید، یک توقف بزرگ و یک ابهام راهبردی شده است. اینها نتیجه ایستادگی ملت و نیروهای مسلح ایران بوده است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با همه ارکان خود اعم از نیروی هوافضا، نیروی دریایی، نیروی زمینی، نیروی قدس و سازمان بسیج قوی‌تر و آماده‌تر از گذشته در میدان است و آمادگی دارد که دشمن را تا عمق قابل توجهی به عقب براند، اظهار کرد: امروز دشمن، خود دچار یک شکستگی داخلی است و ملت ما و نیروهای مسلح ما در میدان هستند.

سرلشکر وحیدی گفت: همه نیروهای سپاه مقتدرانه در میدان هستند تا از ملت، کشور، اسلام عزیز و ارزش‌های بزرگ انسانی در مقابل ظلم جنایتکاران دفاع کنند و ما امروز در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم.