گارد ساحلی ایالات متحده اعلام کرد بقایای هر ۶ سرنشین هواپیمایی که در آب‌های شمال شرقی «هورن آیلند» در ایالت «می‌سی‌سی‌پی» سقوط کرده بود، پیدا شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، این سازمان در یک بیانیه خبری اعلام کرد عملیات جست‌وجو که حدود چهار ساعت به طول انجامید، زمانی پایان یافت که غواصان، بقایای هر ۶ نفر را در داخل بدنه هواپیما پیدا کردند.

این سازمان پیش‌تر گفته بود هواپیما از نوع «سسنا سنتوریون ۲۱۰» هنگام سقوط در بعدازظهر سه‌شنبه، حامل چهار سرنشین بزرگسال و دو پسربچه ۸ تا ۱۰ ساله بوده است.