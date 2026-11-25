خشونت خانگی در آلمان به بالاترین سطح رسیده است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری «دویچه‌وله» با انتشار گزارش تازه‌ای اعلام کرد دولت آلمان آمارهای تکان‌دهنده‌ای را در خصوص زن‌ستیزی، تجاوز، خشونت و قتل زنان و دختران ارائه کرده، به‌طوری‌که موارد گزارش‌شده از خشونت خانگی در این کشور به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است.

«الکساندر دوبرینت»، وزیر کشور به همراه «کارین پرین»، وزیر امور خانواده و «استفانی هوبیگ»، وزیر دادگستری این کشور روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین، آخرین آمار مربوط به جرایمی را منتشر کردند که به‌طور مشخص زنان را هدف قرار می‌دهند؛ چه در درون خانواده و روابط نزدیک، چه در فضای عمومی و چه در فضای آنلاین.

در این گزارش تأکید شده است برخلاف آمار کلی جرم و جنایت که ثابت مانده یا تنها افزایش اندکی داشته است، گزارش‌های مربوط به جرایم علیه زنان افزایش یافته است. دوبرینت گفت: در پسِ تمام این ارقام هولناک، داستان‌های فردی نهفته است؛ انسان‌ها به‌ویژه زنان و دخترانی که زندگی‌شان به‌شدت تحت تأثیر این خشونت‌ها قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۵، حدود ۲۸۰ هزار نفر در خانه‌های خود قربانی خشونت فیزیکی شدند که نشان‌دهنده افزایشی ۲.۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن است. بیش از ۷۰ درصد از این قربانیان زن بودند. در هر ساعت، ۱۶ زن در پشت درهای بسته مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند. در میان قربانیان مرد نیز پسرانی هستند که توسط پدرانشان مورد حمله و خشونت قرار می‌گیرند. همچنین شمار جرایم ناشی از نفرت علیه زنان هم افزایش چشمگیری داشته و با رشدی نزدیک به ۵۰ درصد، به ۸۱۹ مورد رسیده است.

بر اساس آخرین یافته‌ها، سنِ هم مرتکبان و هم قربانیان رو به کاهش است. در سال ۲۰۲۵، نزدیک به نیمی از تمام قربانیان زنِ جرایم غیراخلاقی، زیر ۱۸ سال سن داشتند. همچنین شمار موارد خشونت آنلاین علیه زنان و دختران ۱۵.۷ درصد افزایش یافته است. این موارد شامل انتشار غیرمجاز ویدیوها و عکس‌ها، آزار کلامی، دستکاری تصاویر، تهدید و اخاذی آنلاین و همچنین تعقیب و آزار سایبری می‌شود.

از آنجا که بسیاری از مرتکبان و قربانیان هنوز در سنین نوجوانی هستند، «پرین» که سمت وزیر آموزش را نیز بر عهده دارد اظهار داشت دولت آلمان قصد دارد تمرکز خود را عمدتاً بر مدارس معطوف کند؛ مدارسی که به گفته او، باید به کانون‌هایی برای پیشگیری تبدیل شوند.

او گفت: در نهایت، ما باید در ذهنیت افراد به‌ویژه مردان، تغییر ایجاد کنیم. این همان عاملی است که در نهایت تعیین‌کننده خواهد بود.

پیش‌تر نیز هوبیگ، وزیر دادگستری این کشور اعلام کرده بود در آینده همه زن‌کشی‌ها، یعنی کشتن عمدی دختران و زنان به دلیل جنسیتشان به‌عنوان «قتل عمد» طبقه‌بندی خواهد شد، در حالی که هم‌اکنون چنین جرایمی اغلب به‌عنوان «قتل غیرعمد» طبقه‌بندی می‌شوند که مجازات آن کمتر از قتل عمد است.