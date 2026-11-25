

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید سجاد رضوی با تشریح آخرین وضعیت مسمومیت‌های گزارش‌شده در کشور از ۱۰ آبان تا صبح سوم آذرماه، از شناسایی ۳۵۶ مورد مسمومیت خبر داد و افزود: در این بازه زمانی، ۱۸۷ نفر بستری شده‌اند، ۱۴۲ نفر ترخیص شده‌اند و متاسفانه ۲۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

رضوی با اشاره به آخرین آمار تجمیعی موارد مسمومیت الکلی در کشور اظهارداشت: از مجموع افراد مسموم‌شده، ۸۰ نفر تحت دیالیز قرار گرفته‌اند یا در حال دریافت خدمات دیالیز هستند، ۱۶ نفر دچار تاری دید شده‌اند و ۳۳ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند.

وی با بیان اینکه نیشابور بیشترین آمار مسمومیت را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است، ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده، نیشابور با ۲۱۱ مورد در صدر مناطق گزارش‌شده قرار دارد و پس از آن شیراز با ۶۶ مورد، هرمزگان با ۳۷ مورد، البرز با ۱۹ مورد، خوی با ۸ مورد، مشهد با ۷ مورد، زنجان و خلخال هر کدام با ۳ مورد و زابل با ۲ مورد قرار دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به میانگین سنی افراد مسموم‌شده گفت: میانگین سنی این افراد حدود ۳۰ سال است و متاسفانه در میان موارد گزارش‌شده، تعدادی از افراد زیر ۱۸ سال نیز دچار مسمومیت شده‌اند؛ به‌طوری‌که کمترین سن ثبت‌شده در این حوادث ۱۲ سال بوده است.

رضوی با تاکید بر ضرورت مراجعه سریع افراد مشکوک به مسمومیت به مراکز درمانی تصریح کرد: خانواده‌ها باید نسبت به بروز علائم مسمومیت حساس باشند و در صورت مشاهده هرگونه علامت یا حتی وجود شک به مسمومیت، بدون فوت وقت به بیمارستان مراجعه کنند و منتظر تشدید علائم نمانند.

وی بیان داشت: تمامی افراد باید بدون نگرانی از مسائل شخصی و محرمانگی اطلاعات، برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی مراجعه کنند. به کادر درمان نیز تاکید شده است که با رعایت کامل محرمانگی، خدمات لازم را به این افراد ارائه دهند؛ چراکه تاخیر در مراجعه می‌تواند موجب بروز عوارض جدی کلیوی و چشمی و حتی مرگ شود و در مراحل پیشرفته، اثربخشی درمان‌ها را کاهش دهد.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: بررسی‌های تخصصی و نظارتی از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و وزارت بهداشت نیز از طریق بخش درمان و سازمان غذا و دارو، پیگیری‌های لازم را برای شناسایی منشا و ترکیبات احتمالی مواد عامل مسمومیت دنبال می‌کند. به محض دستیابی به اطلاعات قطعی و قابل استناد، نتایج بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

رضوی با تاکید بر اهمیت برخورد بموقع و تخصصی با موارد مسمومیت خاطرنشان کرد: نظام درمانی کشور آمادگی دارد به تمامی افرادی که با علائم مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، خدمات تخصصی لازم را ارائه دهد و مردم نباید به دلیل نگرانی یا ملاحظات شخصی، مراجعه به مراکز درمانی را به تاخیر بیندازند.