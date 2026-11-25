

اعظم قویدل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به ضمانت‌اجراهای قانونی عدم ثبت ادعا در سامانه، اظهار داشت: اشخاص باید در مهلت قانونی، ادعای مالکیت خود را در سامانه درج کنند و پس از ثبت ادعا نیز حداکثر ظرف دو سال، اقدامات قانونی لازم از جمله طرح دعوای مرتبط یا درخواست صدور سند مالکیت را انجام دهند.

قویدل افزود: در صورتی که اشخاص در مهلت مقرر ادعای خود را ثبت نکنند یا پس از ثبت ادعا، اقدامات قانونی لازم را در مهلت دو ساله انجام ندهند، با محدودیت‌های جدی در پیگیری حقوق خود مواجه خواهند شد.

وی با تشریح نخستین پیامد این موضوع گفت: اگر فردی نسبت به اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی ادعای مالکیت داشته باشد، با انقضای مهلت‌های قانونی و عدم ثبت ادعا یا انجام اقدامات لازم، دعوای وی در مراجع قضائی قابل استماع و استناد نخواهد بود؛ این محدودیت شامل دعاوی عینی و حتی مطالبه قیمت نیز می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برای مثال، اگر شخصی مدعی سابقه احیای زمینی باشد که ملی اعلام شده است، اما در مهلت قانونی ادعای خود را در سامانه ثبت نکند یا پس از ثبت ادعا، دعوای مرتبط را مطرح نکند، دیگر امکان پیگیری قضائی این ادعا را نخواهد داشت.

قویدل در تشریح پیامد دوم عدم رعایت مهلت‌های قانونی بیان داشت: اگر شخصی نسبت به عین ملک، حقوق انتفاعی بیش از دو سال یا حقوق ارتفاقی ادعایی داشته باشد و ادعای خود را در موعد مقرر ثبت نکند و اقدامات قانونی لازم را نیز انجام ندهد، در شرایطی ممکن است امکان درخواست ابطال سند مالکیت صادرشده را از دست بدهد.

وی توضیح داد: این وضعیت زمانی مطرح می‌شود که شخص دیگری نسبت به همان ملک ادعای مالکیت ثبت کرده باشد یا پیش از راه‌اندازی سامانه، بر اساس قوانین خاص از جمله ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، سند مالکیت صادر شده باشد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: در صورتی که سوءنیت شخص دریافت‌کننده سند اثبات نشود یا ملک به شخص ثالثی با حسن نیت منتقل شده باشد، مدعی دیگر نمی‌تواند برای ابطال سند مالکیت اقدام کند و صرفاً در صورت اثبات حق خود، امکان مطالبه قیمت روز ملک را از شخصی خواهد داشت که سند مالکیت را دریافت کرده است، نه از منتقل‌الیه.

قویدل تأکید کرد: ثبت ادعا در سامانه و انجام اقدامات قانونی در مهلت‌های تعیین‌شده اهمیت اساسی دارد و دارندگان ادعاهای مالکیت باید برای جلوگیری از محدودیت‌های قانونی، مواعد مقرر را جدی بگیرند.