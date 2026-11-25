

به گزارش خبرگزاری میزان ، به مناسبت سفر استانی رئیس سازمان زندان‌ها به استان اردبیل، آیین توزیع بسته‌های حمایتی و اهدای لوازم خانگی به خانواده‌های زندانیان نیازمند، در محل امامزاده سید صدرالدین (ع) اردبیل برگزار شد.

در این مراسم، ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۷ میلیون تومان میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد. همچنین لوازم خانگی به ارزش اعلام‌ شده ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در راستای تأمین نیاز‌های ضروری و ارتقای سطح معیشت این خانواده‌ها اختصاص یافت. این اقدام حمایتی با هدف کاهش فشار‌های اقتصادی ناشی از حبس سرپرست خانواده، صیانت از بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از فرزندان زندانیان و خانواده‌های آنان انجام شد.