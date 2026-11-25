

قباد مرادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بروز عفونت‌های تنفسی در کشور اظهار داشت: روند افزایشی کووید-۱۹ را تجربه کردیم و میزان ابتلا به کرونا به حدود ۲۲ درصد طی هفته‌های گذشته رسید. در مجموع اکنون کرونا مانند سایر عفونت‌های تنفسی نظیر سرماخوردگی و آنفلوآنزا به عنوان یک بیماری بومی در گردش محسوب می‌شود و نوساناتی دارد. هنگامی که شرایط به گونه‌ای شود که نیاز به مداخله باشد، اطلاع‌رسانی می‌کنیم. کرونا می‌تواند برای گروه‌های در معرض خطر مانند سالمندان خطرناک باشد. در حال حاضر یعنی اوایل آذر، میزان ابتلا به کرونا در بین افراد دارای علائم عفونت‌های تنفسی حدود ۲ درصد است و به نظر می‌رسد پیک بیماری را سپری کرده‌ایم.

وی افزود: میزان ابتلا به آنفلوآنزا در ابتدای آذر حدود ۳۰ درصد در بین کسانی که علائم عفونت‌های تنفسی دارند، است و به نظر می‌رسد در پیک بیماری قرار داریم. این احتمال وجود دارد که زمان پیک بیماری چند هفته زمان ببرد.