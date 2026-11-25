

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یاسر رایگانی در تشریح عملکرد سازمان سازمان تعزیرات در حوزه آرد و نان اعلام کرد: در شعب سازمان تعزیرات حکومتی ۳۰ هزار پرونده رسیدگی شده و متخلفان این حوزه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه شده‌اند.

رایگانی با تأکید بر اینکه در حوزه آرد و نان باید یک سیاست واحد و درست از سوی همه دستگاه‌های متولی اتخاذ شود، افزود: بخشی از مشکلات این حوزه ناشی از نبود هماهنگی کامل در سیاست‌گذاری و اجراست و دستگاه‌های متولی باید با رویکردی یکپارچه عمل کنند. وی خطاب به مصرف‌کنندگان گفت: قیمتی که اکنون برای نان در نظر گرفته شده، با نظر خود اتحادیه نانوایان تعیین شده و همه مؤلفه‌ها و عناصر مؤثر در قیمت‌گذاری نان در آن لحاظ شده است. بنابراین، قیمت فعلی نان بر اساس بررسی اجزای هزینه‌ای و با مشارکت صنف نانوایان مشخص شده است.

فروش آرد 45 هزارتومانی به 5 میلیون

در بازار آزاد

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به تفاوت قیمت آرد دولتی و آرد بازار آزاد ادامه داد: آردی که در اختیار نانوا قرار می‌گیرد حدود ۴۵ هزار تومان قیمت دارد، در حالی که همین آرد در بازار آزاد تا حدود ۴ و نیم تا ۵ میلیون تومان قابل فروش است. به گفته وی، همین شکاف قیمتی کافی است که نانوایان متخلف با هر ابزاری آرد را به صورت آزاد و خارج از شبکه عرضه کنند.

رایگانی از نانوایانی که در این حوزه همکاری می‌کنند تشکر کرد و افزود: بخش عمده نانوایان به تعهدات خود پایبند هستند و همکاری آنان در کنترل بازار و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد مؤثر است. وی با اشاره به حجم پرونده‌ها و جریمه‌های اعمال‌شده، بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌های متولی در حوزه آرد و نان تأکید کرد و گفت: بدون سیاست واحد و نظارت هماهنگ، شکاف قیمتی آرد دولتی و آزاد همچنان می‌تواند زمینه سوءاستفاده و عرضه خارج از شبکه را فراهم کند.