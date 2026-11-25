

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین مروتی با حضور در برنامه تهران ۲۰، با اشاره به اظهارات یکی از مسئولان درباره اختصاص مسکن رایگان به خانواده‌های دارای پنج عضو معلول به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، این اقدام را در مقایسه با مطالبه گسترده خانواده‌های مشمول قوانین حمایتی مورد انتقاد قرار داد.

مروتی اظهار داشت: در حالی از اختصاص مسکن رایگان به تعداد محدودی از خانواده‌ها سخن گفته می‌شود که صدها هزار نفر در انتظار دریافت زمین بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از مسئولان وزارت راه و شهرسازی افزود: ما در جایگاه مطالبه‌گری از مسئولان پرسیدیم چرا زمین به مردم واگذار نمی‌شود و چرا قانونی که به تصویب رسیده، اجرا نمی‌شود؟

این جمعیت‌شناس در تشریح پاسخ مسئولان بیان داشت: به ما گفته‌اند اگر این تعداد زمین به مردم واگذار شود، قیمت زمین‌های دولتی کاهش پیدا می‌کند! این چه منطقی است؟ مگر زمین‌ها ملک شخصی شماست؟ واگذاری زمین به مردم وظیفه قانونی دولت است.

مروتی با تأکید بر اینکه مردم صدقه نمی‌خواهند، تصریح کرد: قرار نیست خانواده‌ها برای برخورداری از حمایت قانونی، شرایط استثنایی و خاصی مانند داشتن پنج عضو معلول داشته باشند؛ مطالبه مردم اجرای قانون و واگذاری زمین‌هایی است که قانون برای آنان پیش‌بینی کرده است.

وی در ادامه با انتقاد از نحوه انتخاب متولیان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اجرای این قانون باید به افراد دلسوزی سپرده شود که به اهمیت جمعیت، خانواده و آینده کشور باور دارند، نه افرادی که طی سه تا چهار دهه گذشته در حوزه سیاست‌های کنترل جمعیت فعالیت داشته‌اند و اکنون مسئولیت اجرای قانون جوانی جمعیت را بر عهده گرفته‌اند.

این جمعیت‌شناس تأکید کرد: اجرای صحیح قانون، نظارت مؤثر و سپردن مسئولیت به افراد معتقد به اهداف آن، می‌تواند زمینه تحقق حقوق قانونی خانواده‌ها و رفع بلاتکلیفی متقاضیان زمین را فراهم کند.