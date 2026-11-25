

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت برگزار شد و بار دیگر تعدادی از دستگاه‌های اجرائی کشور به دلیل اقدامات خود در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد تقدیر قرار گرفتند؛ اما در میان این تقدیرها، یک سؤال اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: اگر دستگاهی به دلیل انجام بخشی از وظایف قانونی خود شایسته دریافت جایزه است، با دستگاه‌هایی که در اجرای همین قانون کوتاهی می‌کنند چه برخوردی صورت می‌گیرد؟

وزارت نیرو به دلیل اعطای تخفیف هزینه انشعابات به تعدادی از خانواده‌های پرجمعیت، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور به دلیل اقدامات نظارتی و سازمان برنامه و بودجه به دلیل تخصیص اعتبارات، در فهرست برگزیدگان قرار گرفته‌اند. بدون تردید این اقدامات در جای خود قابل توجه‌اند، اما آیا واقعاً سطح حمایت‌های ارائه‌شده و عملکرد اعلام‌شده این دستگاه‌ها با اهداف گسترده قانون جوانی جمعیت تناسب دارد؟ آیا انجام تکالیف قانونی، آن هم در حدی که در گزارش عملکرد دستگاه‌ها اعلام شده، باید به یک دستاورد ویژه و مستحق تجلیل تبدیل شود؟

مسئله فقط این نیست که چرا از این دستگاه‌ها تقدیر شده است؛ مسئله مهم‌تر این است که چرا در کنار این تقدیرها، خبری از گزارش شفاف درباره دستگاه‌های کم‌کار، میزان عقب‌ماندگی آن‌ها از تکالیف قانونی، موانع اجرای قانون و اقدامات بازدارنده برای وادار کردن آن‌ها به انجام مسئولیت‌هایشان نیست؟ اگر قرار است عملکرد دستگاه‌ها در حوزه جمعیت ارزیابی شود، این ارزیابی باید دو سویه باشد؛ هم عملکردهای قابل تقدیر را معرفی کند و هم دستگاه‌هایی را که از انجام مسئولیت‌های خود بازمانده‌اند، به پاسخ‌گویی وادار کند.

ستاد ملی جمعیت نباید به نهادی تشریفاتی برای برگزاری نشست‌ها، اعلام آمارها، معرفی برگزیدگان و اهدای لوح تقدیر تبدیل شود. فلسفه وجودی چنین نهادی، راهبری، هماهنگی، نظارت و مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی است که هر یک سهم مشخصی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند.

اگر دستگاهی در انجام تکالیف خود تعلل می‌کند، اگر خانواده‌ها برای دریافت تسهیلات قانونی با موانع متعدد مواجه‌اند، اگر حمایت‌های مصوب بموقع و به‌طور کامل به دست مشمولان نمی‌رسد و اگر برنامه‌های حمایتی در حد مصوبه و وعده باقی می‌مانند، چه نهادی باید این وضعیت را پیگیری کند؟ چه کسی باید از دستگاه مسئول توضیح بخواهد و نتیجه این پیگیری‌ها را به افکار عمومی اعلام کند؟

از سوی دیگر، نمی‌توان با چند آمار از تخصیص اعتبار، تعداد جلسات برگزارشده یا تعداد خانوارهای بهره‌مند از یک تخفیف محدود، درباره موفقیت سیاست‌های جمعیتی قضاوت کرد. خانواده‌ها امروز با مجموعه‌ای از دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند و انتظار دارند حمایت‌های قانونی را نه در گزارش‌های اداری و مراسم تقدیر، بلکه در زندگی واقعی خود احساس کنند. وقتی همچنان مسئله مسکن، اشتغال، هزینه‌های فرزندآوری و دسترسی به حمایت‌های قانونی از دغدغه‌های جدی خانواده‌هاست، باید پرسید این حجم از تجلیل بر چه مبنای اثربخشی و با کدام شاخص‌های ملموس صورت می‌گیرد؟

اگر واقعاً جوانی جمعیت یک اولویت ملی و راهبردی است، همه دستگاه‌های اجرائی، بدون استثنا، باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. نمی‌شود از یک‌سو برای اجرای بخشی از تکالیف قانونی جایزه اهدا کرد و از سوی دیگر درباره دستگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند سکوت کرد. اجرای قانون نباید به انتخاب و سلیقه دستگاه‌ها وابسته باشد و هیچ سازمانی نباید خود را از پاسخ‌گویی درباره مسئولیت‌های جمعیتی‌اش مصون بداند.

اکنون پرسش روشن این است: ستاد ملی جمعیت برای دستگاه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند چه برنامه‌ای دارد؟ آیا گزارش مشخصی از عملکرد دستگاه‌های عقب‌مانده منتشر خواهد شد؟ آیا مدیران مسئول درباره تأخیرها و عدم اجرای تکالیف مورد مطالبه قرار می‌گیرند؟ و مهم‌تر از همه، آیا نتایج این پیگیری‌ها برای مردم قابل مشاهده خواهد بود؟

جوانی جمعیت با مراسم تقدیر و اهدای جایزه پیش نمی‌رود. اگر قرار است از عملکردی قدردانی شود، باید ابتدا معیارهای دقیق و قابل سنجش آن مشخص باشد؛ اگر قرار است دستگاهی تشویق شود، باید عملکرد سایر دستگاه‌ها نیز به همان اندازه جدی بررسی شود. در غیر این صورت، جایزه ملی جوانی جمعیت به‌جای آنکه ابزار ارتقای عملکرد و ایجاد رقابت مثبت میان دستگاه‌ها باشد، ممکن است به مراسمی برای تقدیر از گزارش‌های عملکرد تبدیل شود؛ در حالی که آنچه کشور به آن نیاز دارد، نه گزارش‌های زیبا و لوح‌های تقدیر، بلکه حمایت واقعی از خانواده‌ها و پاسخ‌گویی بی‌تعارف همه دستگاه‌های مسئول است.