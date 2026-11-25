# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

ناترازی مدیریتی

سید نظام‌الدین موسوی: «این همه از ناترازی انرژی می‌نالند، کاش از ناترازی مدیریتی هم انتقادی بکنند.برای موضوع مهم جمعیت، چهارسال است طبق قانون باید به خانوارهای بالای سه فرزند، زمین بدهند اما فقط به حدود ۳۰ درصد واجدان شرایط واگذار کرده‌اند. زمین وارداتی است؟ تحریم است؟ محاصره است؟ با دلار حساب می‌شود؟!»

عادی‌سازی منکرات

عبـدالمـجید خرقـانی: «آمار شراب‌خواری و مرگ در اثر مصرفش هر چقدر کم هم باشه قابل قبول نیست اما در بدترین حالت وضعیت ایران به نسبت با آمار جهانی بسیار کمتر از کشورهای دیگه است. عده‌ای سعی دارن وضع شرابخواری در کشور را ابتدا بحرانی و سپس عادی، جلوه‌سازی کنند!»

دو مواجهه متفاوت

علی‌اصغر محرم‌‌زاده با انتشار فیلمی از دو نشست رئیس‌جمهور فعلی و قبلی کشورمان نوشت: «از «بشین سر جات» تا «کسی حرف نگفته نداشته باشه» دو مواجهه متفاوت با اعتراض دانشجویان در شرایط مشابه.»

شیر پاک خورده

مهدی غنچه با انتشار این تصویر از شهید آرمان علی‌وردی نوشت:«شما به صورت خیلی رندوم تو خیابون از مردم سؤال کنید با کسانی که ۲۰ نفری ریختن سر یه جوان ۲۰ ساله و به بدترین شکل به شهادت رسوندنش چیکار باید کرد؟ هرکی شیر پاک خورده باشه میگه مثل خودشون رفتار کنید.»

ننگ بر وطن‌فروشان

کاربری نوشت: «ریچارد اوجدا، نماینده کنگره آمریکا: «ما طرف خوب قضیه نیستیم. طرف خوب، مدرسه کودکان را بمباران نمی‌کند؛ بیمارستان کودکان را بمباران نمی‌کند. جنگ باید متوقف شود». ننگ به فارسی‌زبانانی که گفتند عمو بزن و برای بمباران مدرسه و بیمارستان، رقص و شادی کردند!»

در همین حد

مصطفى با انتشار این تصویر نوشت:« عکس عکاس ایرانی در میان ۱۰۰ عکس برتر سال مجله تایم. غم و سوگ ما برای غربی‌ها در نهایت، «یک عکسِ خوبه». اینها می‌نشینند سوگِ ما رو از قاب زیبایی شناختی بررسی می‌کنند، عکسش رو منتخب می‌کنند، بدون هیچ‌گونه مسئولیت‌پذیری اخلاقی و سیاسی نسبت به اصل واقعه.حتی مخالفت عموم جامعه غربی با جنگ، یک مخالفت اخلاقی نیست، بلکه مخالفت با هزینه جنگه.»

آلمان هم کپی کرد

کاربری با انتشار تصویری از نمونه ساخته شده از پهپاد ایرانی شاهد توسط آلمان نوشت:«آلمان هم کپی کرد». نخست‌وزیر زمان پهلوی (رزم‌آرا): ایرانی قادر نیست یک لولهنگ (آفتابه از جنس سفال) بسازه.»