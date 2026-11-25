برنامه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران
پنجشنبه 5 آذر 1405
*چادرملو ............................................................. مس شهر بابک (ساعت 16:15)
جمعه 6 آذر 1405
*پیکان ......................................................................................... فولاد(ساعت 15)
*شمس آذر قزوین ...................................................... خیبر خرمآباد(ساعت 15)
*آلومینیوم اراک ........................................................ پرسپولیس(ساعت 16:15)
*استقلال خوزستان ................................................. ملوان انزلی(ساعت 16:30)
شنبه 7 آذر 1405
*تراکتور ......................................................................... ذوب آهن(ساعت 15:15)
*استقلال ..................................................................... نفت آبادان(ساعت 16:15)
*سپاهان ............................................................ نساجی مازندران(ساعت 17:30)
دوشنبه 9 آذر 1405
*گل گهر ................................................................... فجرسپاسی (ساعت 16:15)