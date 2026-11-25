فوتبال ساحلی ایران عربستان را ۶ تایی کرد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی پرگل ۶ بر صفر برابر عربستان، به مرحله نیمه‌نهائی جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ صعود کرد.تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دیروز چهارشنبه ۴ آذر در مرحله یک‌چهارم نهائی این رقابت‌ها که در تایلند برگزار می‌شود به مصاف عربستان رفت و موفق شد با ارائه نمایشی برتر، حریف خود را با ۶ گل شکست دهد و به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه پیدا کند.در این دیدار، محمدعلی مختاری با به ثمر رساندن دو گل نقش مهمی در پیروزی تیم ملی داشت. علی میرشکاری، سید علی ناظم، داوود شکری و سبحان فاله نیز دیگر گل‌های ایران را وارد دروازه عربستان کردند.تیم ملی ایران که با کسب سه پیروزی متوالی و ۹ امتیاز به‌عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله حذفی شده بود، با این پیروزی مقتدرانه به روند موفق خود ادامه دادند و یک گام دیگر به دفاع از عنوان قهرمانی نزدیک شدند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله نیمه‌ نهائی باید به مصاف لبنان برود.

پیام تبریک رئیس فیفا

در پی مدال‌آوری دختران فوتسال ایران

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در نامه‌ای به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند از تمامی افرادی که در کسب این افتخار نقش داشتند قدردانی کرد.اینفانتینو در این نامه با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در رقابت‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ کسب مدال برنز این مسابقات را دستاوردی قابل توجه برای فوتبال ایران عنوان کرد. رئیس فیفا همچنین این موفقیت را حاصل تلاش، حرفه‌ای‌گری، تعهد و عشق واقعی به فوتبال دانست و تأکید کرد این دستاورد بار دیگر ظرفیت و استعداد فوتبال ایران را به نمایش گذاشته و می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در سال‌های آینده باشد. وی در پایان ضمن تبریک به بازیکنان، سرمربی، کادر فنی، تیم پزشکی و هوادارانی که از تیم حمایت کردند برای رئیس فدراسیون آرزوی موفقیت کرد.

تمدید قرارداد بختیاری‌زاده

روی میز مدیران استقلال

تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا با وجود بسته بودن پنجره نقل‌ و انتقالاتی خود نتایج خوبی کسب کرده است؛ موضوعی که رضایت هواداران این تیم از عملکرد کادر فنی را به همراه داشته و مدیران باشگاه را به فکر تمدید قرارداد سرمربی آبی‌پوشان انداخته است. سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال در هفته‌های اخیر به دلیل برآورده نشدن نیازهای این تیم از سوی مدیران باشگاه از سمت خود استعفا کرد اما با دخالت مصطفی متدین و گفت‌وگویی که با این سرمربی انجام شد بختیاری‌زاده از تصمیم خود منصرف شد و به کارش در استقلال ادامه داد.قرارداد بختیاری‌زاده از ابتدای فصل به مدت دو سال با استقلال به امضا رسید و اکنون مدیران این باشگاه قصد دارند با توجه به روند خوب نتیجه‌گیری تیم در مسابقات داخلی و آسیایی مذاکرات خود را برای تمدید قرارداد این سرمربی آغاز کنند. مصطفی متدین مدیرعامل باشگاه استقلال نیز روز سه‌شنبه و پس از بازگشت کاروان این تیم از دبی به این موضوع اشاره کرد تا مشخص شود تمدید قرارداد بختیاری‌زاده یکی از برنامه‌های مدیران آبی‌پوشان برای ادامه همکاری با کادر فنی در فصل جاری و آینده است.

بازیکن نساجی از تمرینات کنار گذاشته شد

با تصمیم کادر فنی تیم نساجی، فردین نجفی بازیکن این تیم در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفت. قرار است کمیته انضباطی این بازیکن برگزار شود و تا زمان تشکیل جلسه نجفی حق حضور در تمرینات را ندارد.تیم فوتبال نساجی روز شنبه در مسابقات لیگ برتر در اصفهان به مصاف سپاهان خواهد رفت.