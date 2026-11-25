

در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های دونفره زیر ۱۹ سال قهرمانی جهان، زوج فرجی و کورمانگالیف به مصاف آبیناند پرادیوادی و پریانوج باتاچاریا از هند رفتند و در دیداری نفس‌گیر موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسند. نمایندگان ایران و قزاقستان در این مسابقه ابتدا گیم نخست را ۱۱ بر ۹ واگذار کردند، اما در ادامه با برتری ۱۱ بر ۸ گیم دوم را به نام خود ثبت کردند. دو گیم بعدی نیز با نتایج ۱۱ بر ۷ و ۱۸ بر ۱۶ به سود زوج هند به پایان رسید تا کار به گیم پنجم کشیده شود. فرجی و کورمانگالیف در گیم سرنوشت‌ساز پایانی با ارائه نمایشی مقتدرانه ۱۱ بر ۹ به برتری رسیدند تا در مجموع با نتیجه ۳ بر ۲ جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کنند.

با این نتیجه، مدال برنز بنیامین فرجی در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان قطعی شد تا برای نخستین بار در تاریخ تنیس روی میز جوانان ایران، مدالی از مسابقات قهرمانی جهان به دست آید. این رقابت‌ها با فرمت جدید از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و این نخستین مدال ایران در این مسابقات محسوب می‌شود.