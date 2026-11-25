

احمد دنیامالی در مراسم افتتاح خوابگاه فدراسیون اسکیت گفت: یکی از مواردی که در مورد اسکیت با آن مواجه بودیم، کمبود امکانات زیربنایی از جمله خوابگاه بود. خوشبختانه آکادمی ملی اسکیت و خوابگاه این مجموعه با زحمات زیادی ساخته شد.

مدت زیادی از آغاز ساخت این خوابگاه می‌گذشت و هنوز بخش‌هایی از کار باقی مانده بود، اما خیری‌نیا و همکارانش تلاش کرده و این مجموعه را در مدت کوتاهی آماده کردند. وی افزود: شرایط اسکیت به‌گونه‌ای است که حتی در پارک‌ها نیز می‌توانیم برای آن فضا فراهم کنیم تا اوقات فراغت بچه‌های ما با رعایت مسائل ایمنی در این رشته سپری شود.

لازم است آموزش‌ها در رشته‌هایی مانند اسلالوم و پرش توسعه پیدا کند تا در آینده بتوانیم در مسابقات قاره‌ای و جهانی افتخارآفرین باشیم.

وزیر ورزش و جوانان درباره ظرفیت ورزش ایران برای کسب مدال در رشته‌های بیشتر در المپیک لس‌آنجلس گفت: در رشته‌های مختلف، عموماً افرادی مدیریت می‌کنند که از خانواده همان رشته هستند و با آن آشنایی دارند. در هر رشته‌ای اگر برنامه داشته باشیم و بخواهیم به‌ درستی کار کنیم، حتماً موفقیت به دنبال خواهد داشت. جایگاه اصلی ورزش هر چهار سال یک‌بار در المپیک و پارالمپیک مشخص می‌شود و قطعاً تلاش می‌کنیم شرایط مناسبی برای مدال‌آوری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: یکی از مسائل مورد توجه این است که علاوه‌ بر دو رشته کشتی و وزنه‌برداری که از پیش از انقلاب و همچنین تکواندو که پس از انقلاب در آنها مزیت نسبی داشتیم، در رشته‌های پرمدالی مانند دوومیدانی، ژیمناستیک، تیراندازی و حتی رشته‌های آبی از جمله شنا، قایقرانی و روئینگ نیز کار درست و با برنامه انجام دهیم. قطعاً خداوند نیز کمک خواهد کرد.

از نظر نیروی جوان، یکی از کشورهایی هستیم که ظرفیت انسانی خوبی دارد و سرمایه اصلی ما منابع انسانی است. قطعاً برای توسعه رشته‌های مدال‌آور تلاش خواهیم کرد. دنیامالی در مورد حضور معاونان وزارت ورزش در انتخابات کمیته ملی المپیک و پارالمپیک تأکید کرد: در انتخابات، کسی منعی ندارد و من توصیه‌ای ایجابی یا سلبی به هیچ‌کس ندارم.

هر فردی بتواند نظر مجمع را جلب کند، حتماً با او همکاری خواهیم داشت و این موضوع دو طرفه است. منافع ملی ورزش به افراد وابسته نیست. حضور این افراد نیز تعارض منافعی ایجاد نمی‌کند.