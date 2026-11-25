

تیم ملی هندبال زنان کشورمان در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق شد تایلند را شکست دهد و راهی یک‌چهارم شود. ملی‌پوشان ایران که یک برد مقابل هنگ‌کنگ و یک باخت مقابل چین داشتند دیروز در سومین دیدار تایلند را با نتیجه ۲۳ بر ۱۵ از پیش رو برداشتند تا با ۲ برد و یک باخت صعودشان به مرحله یک‌چهارم قطعی شود. در پایان این دیدار مائده عشاقی، بازیکن تیم ملی ایران به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

تیم ملی هندبال زنان ایران روز شنبه در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل ژاپن قرار می‌گیرد تا مشخص شود که در مرحله بعدی مقابل کدام تیم قرار می‌گیرد. بازی مرحله یک‌چهارم می‌تواند سرنوشت جهانی را تعیین کند. این مسابقات با حضور ۱۰ تیم به میزبانی قزاقستان در حال برگزاری است که ۴ تیم برتر جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب خواهند کرد.