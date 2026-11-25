

قرعه‌کشی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۷ انجام شد و تیم ملی والیبال ایران حریفان خود را در این رقابت‌ها شناخت. تیم ملی ایران در سه هفته این مسابقات باید برابر ۱۲ تیم قرار بگیرد؛ رقابت‌هایی که با توجه به اهمیت جایگاه تیم‌ها در رنکینگ جهانی، می‌تواند نقش مهمی در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس داشته باشد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست که به میزبانی برزیل برگزار خواهد شد، باید به مصاف تیم‌های آلمان، آرژانتین، بلغارستان و روسیه برود. این هفته می‌تواند شروعی مهم برای ملی‌پوشان ایران در مسیر جمع‌آوری امتیازات ارزشمند رنکینگ جهانی باشد. در هفته دوم این مسابقات که میزبانی آن بر عهده فیلیپین است، ایران با تیم‌های ژاپن، چین، فنلاند و اسلوونی روبه‌رو خواهد شد. تقابل با تیم‌های آسیایی ژاپن و چین در کنار دو حریف اروپایی، چالش‌های متفاوتی را پیش روی ملی‌پوشان قرار می‌دهد. در نهایت، تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی که به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود، برابر تیم‌های کوبا، ترکیه، فرانسه و ایتالیا صف‌آرایی خواهد کرد. به این ترتیب، مسیر ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۷ با دیدارهایی دشوار مقابل تیم‌های مطرح والیبال جهان همراه خواهد بود و نتایج این مسابقات می‌تواند در جایگاه نهایی ایران در رنکینگ جهانی و شانس کسب سهمیه المپیک تأثیرگذار باشد.