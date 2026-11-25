

مرحله نهایی رقابت‌های گرندپری در سال ۲۰۲۶، روزهای ۷ و ۸ آذرماه به میزبانی قزاقستان و در شهر آستانه برگزار خواهد شد. بر همین اساس، تیم ملی تکواندو ایران با ۹ تکواندوکار برای حضور در این رقابت‌ها، تهران را به مقصد استانبول ترک کرد. ملی‌پوشان تکواندو پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی استانبول راهی فرودگاه «صبیحه گوکچن» شده و از آنجا به سمت آستانه پرواز کردند و در نهایت پس از سفری طولانی به محل برگزاری مسابقات رسیدند. ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم، مهدی حاج‌موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری و رادین زینالی در وزن ۸۰- کیلوگرم، آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم، ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم و حنا زرین‌کمر در وزن ۶۷+ کیلوگرم، نمایندگان تکواندو ایران در این مسابقات خواهند بود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز شنبه ۷ آذرماه مسابقات اوزان ۶۸- و ۸۰- کیلوگرم مردان و اوزان ۴۹-، ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان برگزار می‌شود. همچنین روز یکشنبه ۸ آذرماه و در روز پایانی این رقابت‌ها، تکواندوکاران اوزان ۵۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان و ۶۷- کیلوگرم زنان به مصاف رقبای خود خواهند رفت. این مسابقات از سری رقابت‌های سطح G۱۰ فدراسیون جهانی تکواندو است که مدال طلای آن ۱۰۰ امتیاز، مدال نقره ۶۰ امتیاز و مدال برنز ۳۶ امتیاز در رنکینگ المپیکی برای تکواندوکاران به همراه خواهد داشت.