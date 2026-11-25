

فدراسیون والیبال کانادا اعلام کرد که توماس ساملوو از فصل ۲۰۲۷ به‌عنوان سرمربی تیم ملی والیبال داخل سالن مردان این کشور بازخواهد گشت. ساملوو تیم ملی کانادا را در مراحل مقدماتی و بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس هدایت کرد. او پس از بازگشت به این تیم گفت: «من از بازگشت به برنامه والیبال مردان کانادا بسیار خوشحال و هیجان‌زده هستم. برای من، این یک تصمیم قلبی است؛ احساس می‌کنم ارتباط عمیقی با این تیم دارم و اکنون زمان مناسبی برای شروع دوباره مربیگری یک تیم ملی است. باشگاه من، اوساکا بلوتئون، حمایت بسیار خوبی از این تصمیم دارد و مهم‌تر از همه، خانواده‌ام نیز کاملاً از آن حمایت می‌کنند.» ساملوو پیش از حضور در تیم ملی کانادا در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، سرمربی تیم ملی فنلاند، کشور زادگاهش، بود. او همچنین روسیه را به مدال طلای لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ و مدال نقره المپیک توکیو ۲۰۲۱ رساند. این مربی فنلاندی پیش از این یکی از گزینه‌های فدراسیون والیبال ایران برای جانشینی روبرتو پیاتزا بود، اما با بازگشت او به نیمکت تیم ملی کانادا، حضورش در جمع گزینه‌های احتمالی هدایت تیم ملی ایران منتفی شد.