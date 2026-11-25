

مسابقات قهرمانی کشور کشتی آزاد بزرگسالان از ۸ تا ۱۱ دی‌ماه به میزبانی سنندج برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که اولین ایستگاه چرخه انتخابی تیم ملی برای سال ۲۰۲۷ است و کشتی‌گیران برای رسیدن به دوبنده تیم ملی باید با یکدیگر رقابت کنند. با توجه به روال سال‌های گذشته مدال‌آوران مسابقات جهانی و طلایی‌های بازی‌های آسیایی از حضور در مرحله نخست انتخابی معاف هستند و مستقیم به مراحل بالاتر راه پیدا کنند. بر این اساس هشت کشتی‌گیر از جمله رحمان عموزاد، احمد محمدنژاد جوان، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی، حسن یزدانی، یونس امامی، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع می‌توانند در فهرست نفرات معاف قرار بگیرند. اما یکی از مهم‌ترین ابهام‌های چرخه انتخابی به وزن ۸۶ کیلوگرم و وضعیت کامران قاسم‌پور مربوط می‌شود. کشتی‌گیری که پس از مصدومیت و جراحی حسن یزدانی به وزن ۸۶ کیلوگرم رفت، اما نتوانست در این وزن عملکرد باثباتی داشته باشد.

قاسم‌پور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب به مدال برنز رسید، اما در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ آستانه عملکرد خوبی نداشت و پس از پیروزی مقابل مگومد رمضانوف، قهرمان المپیک، در دور بعد برابر مالک شاویف از قرقیزستان ضربه فنی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.حالا سؤال اصلی اینجاست که قاسم‌پور در سال آینده همچنان در وزن ۸۶ کیلوگرم به کار خود ادامه می‌دهد یا بار دیگر به وزن ۹۲ کیلوگرم برمی‌گردد؟ با توجه به نتیجه نه‌چندان مطلوبش در مسابقات جهانی، قاسم‌پور باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کند و از مسیر چرخه انتخابی به دنبال تثبیت جایگاهش در تیم ملی باشد.در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی نیز یکی از مدعیان اصلی است. او در مسابقات جهانی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال نقره رسید و در بازی‌های آسیایی نیز در وزن ۸۶ کیلوگرم طلایی شد. رضا افشار، دارنده مدال برنز امیدهای جهان نیز از دیگر مدعیان این وزن به شمار می‌رود.

اگر قاسم‌پور تصمیم به تغییر وزن و بازگشت به ۹۲ کیلوگرم نیز بگیرد، باز هم باید مسیر خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کند. وزن ۹۲ کیلوگرم المیپکی نیست و قاسم‌پور با وجود کسب دو مدال طلای جهان در این وزن، برای ادامه فعالیت در کشتی باید تکلیف خود را مشخص کند. علیرضا دبیر نیز پیش از این با اشاره به اهمیت اوزان المپیکی تأکید کرده بود که حتی ۱۰۰ مدال جهانی در یک وزن غیرالمپیکی، ارزشی کمتر از یک مدال برنز المپیک دارد.