سرویس ورزشی-

طی روزهای اخیر درباره ورود برخی افراد به بدنه مدیریتی فوتبال ایران نکاتی را یادآور شده‌ایم؛ کسانی که در بستر دلالی از نوع افسارگسیخته آن، به «پیشانی‌سفید» شهره هستند اما به دلیل وادادگی تعدادی از مدیران فوتبال، بی‌محابا فعالیت می‌کنند و حالا هم رد پا و نشان آنها در هیئت مدیره چند باشگاه دیده می‌شود؛ نمونه‌اش انتصاب یکی از آنها در هیئت مدیره باشگاهی جنوبی در نقش عضو و سخنگوی این هیئت مدیره است.

حالا نیز خبر می‌رسد که یکی از عاملین اصلی پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان که تصاویر بازداشت او و ابعاد تخلفاتش رسانه‌ای شد، آماده فعالیت در یک باشگاه بزرگ کشورمان شده است. این بازگشت‌های عجیب به نوعی دهان کجی به جامعه فوتبال و دلسوزان این رشته است؛ جامعه‌ای که افراد خوش نام کم ندارد و مطالبه همه آنها ریشه‌کن شدن فساد و معدود عاملان آن از صحنه ورزش است، اما نه تنها این اتفاق رخ نمی‌دهد بلکه مدیران اشتباهی نشسته روی صندلی‌های مهم فوتبال، به این افراد مسئله‌دار رغبت نشان می‌دهند.

اینکه اغلب افراد متهم در پرونده مس رفسنجان – تقریبا همگی آنها- امروز در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند نیز در نوع خود عجیب است و مشخص نیست چرا به رغم شناسایی آنها و برخوردهای قضائی صورت گرفته، در پست‌های مهم‌تری مشغول به کار هستند!

جا دارد نهادهای نظارتی به این موضوعات به ویژه همین دو مورد اخیر ورودی جدی داشته باشند و اجازه ندهند، متهمان و متخلفان به صحنه برگردند و به ریش مردم بخندند.