سرویس ورزشی-



ثبت‌نام نامزدهای ریاست کمیته ملی المپیک از شنبه هفته آینده 7 آذرماه آغاز می‌شود. در شرایطی که تصور می‌شد دوساله‌شدن این دوره از ریاست کمیته ملی المپیک باعث کاهش رقابت شود اما اتفاقاتی که در مدت اخیر رخ داده، دوره فعلی را به یکی از حساس‌ترین انتخابات کمیته ملی المپیک تبدیل کرده است.

آخرین جلسه هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک روز سه‌شنبه، برگزار شد و شاید مهم‌ترین اتفاق، خروج علی کفاشیان از مجمع کمیته و ورود مناف‌هاشمی معاون توسعه وزارت ورزش به‌عنوان خبره به مجمع بود. تاکنون از افراد زیادی به‌عنوان گزینه‌های ریاست کمیته ملی المپیک یاد شده است، اما با این حال نمی‌توان گفت که چه‌کسانی به‌صورت قطعی در پست‌های ریاست، نایب‌رئیسی و هیئت اجرائی ثبت‌نام خواهند کرد.

محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک از جمله افرادی است که گفته می‌شود برای ریاست اقدام خواهد کرد. اگرچه او تاکنون هیچ‌گونه اظهارنظری در این ‌باره نداشته است اما مهدی علی‌نژاد دبیرکل این کمیته روز 25 آبان از حضور قطعی خسروی‌وفا خبر داد.

خسروی‌وفا در 4 سال اخیر رئیس کمیته بود و در این مدت مشکل یا چالش جدی که بتوان به آن اشاره داشت پیش نیامده است و کمیته در آرامش کارهای خود را دنبال کرده است، از همین رو خسروی‌وفا قصد دارد همین شرایط را برای دو سال دیگر ادامه دهد. علیرضا دبیر دیگر گزینه‌ ریاست کمیته به‌شمار می‌رود. رئیس موفق فدراسیون کشتی در صحبت‌های خود تأکید کرده است که «برای حضور در کمیته تحت فشار است» و البته «هنوز تصمیمی در این ‌باره نگرفته است.»، نگرانی جدی که در این زمینه وجود دارد، شرایط کشتی بعد از حضور احتمالی دبیر در کمیته است. کشتی در زمان ریاست دبیر عملکردی درخشان داشته است و این نگرانی بین اهالی ورزش و به‌خصوص کشتی وجود دارد که اگر دبیر به کمیته ملی المپیک برود شرایط کشتی برای المپیک 2028 لس‌آنجلس چه خواهد شد، در این مدت اعضای تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد و پیشکسوتان این رشته بارها به این موضوع اشاره کرده و از دبیر خواسته‌اند که در کشتی بماند. یکی دیگر از نکات قابل‌ توجه آنکه که تاکنون دولت گزینه‌ای برای این پست حداقل به ‌صورت مشخص و شفاف ندارد، از مسعود سلطانی‌فر و شهرام دبیر به‌ عنوان افراد مدنظر دولت یاد می‌شد اما در نهایت با توجه به شرایط انتخابات و رقابتی که وجود دارد، گویا نام‌های سلطانی‌فر و دبیری از فهرست گزینه‌ها خط خورده است. برای هیئت اجرائی نیز پیش‌بینی‌ها این است که در این دوره شاهد افزایش مشارکت خواهیم بود و رقابت بیشتری بین گزینه‌ها وجود خواهد داشت.

احتمالات انتخابات کمیته ملی المپیک

قضاوت درباره اینکه چه کسانی در نهایت وارد رقابت انتخابات کمیته ملی المپیک خواهند شد، هنوز زود است و تا زمان آغاز ثبت ‌نام نمی‌توان با قطعیت درباره آرایش نهائی نامزدها اظهارنظر کرد. با این وجود، اتفاقات روزهای اخیر دو احتمال مهم را پیش روی انتخابات قرار داده است؛ احتمال‌هایی که می‌تواند معادلات رقابت برای ریاست کمیته را به شکل محسوسی تغییر دهد. نخستین احتمال، عدم حضور علیرضا دبیر در انتخابات و ادامه فعالیت او در فدراسیون کشتی است. فشارهایی که از سوی جامعه کشتی برای ماندن او در فدراسیون وجود دارد، در کنار اهمیت بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، می‌تواند دبیر را به این جمع‌‌بندی برساند که مأموریت اصلی او همچنان در کشتی است. دبیر از نخستین روزهای حضورش در فدراسیون، موفقیت در المپیک ۲۰۲۸ را به‌ عنوان یکی از اهداف اصلی خود مطرح کرده و طبیعی است که حفظ انسجام تیم ‌های ملی آزاد و فرنگی تا آن زمان، یکی از مهم‌ترین ملاحظات او برای تصمیم‌گیری باشد.

احتمال دوم اما معادله متفاوتی دارد؛ اینکه دبیر در انتخابات بماند و محمود خسروی‌وفا وارد رقابت نشود. خسروی‌ وفا از مدیران باسابقه ورزش است و گفته می‌شود نظر وزیر ورزش و جوانان درباره ادامه حضور او در کمیته، در تصمیم نهائی‌اش بی‌تأثیر نخواهد بود. اگر او به این جمع‌‌بندی برسد که وزارت ورزش و شخص وزیر با حضورش در انتخابات موافق نیستند، احتمال عدم ورودش به رقابت افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی قطعا نام مهدی علی‌نژاد بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌‌کند. دبیرکل کمیته ملی المپیک علاوه‌بر شناخت ساختار انتخابات، ارتباط مناسبی با فدراسیون‌ها دارد و در دوره قبل نیز توانایی خود را در رقابتی نزدیک نشان داده است. بنابراین اگر خسروی‌وفا کنار برود و دبیر نیز در انتخابات باقی بماند، رقابت می‌تواند وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت و پیش‌بینی‌ناپذیر شود؛ رقابتی که در آن، شناخت از فضای مجمع و میزان همراهی فدراسیون‌ها نقش تعیین‌‌کننده‌ای خواهد داشت.