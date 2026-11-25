شهید مدافع حرم خیرالله صمدی از پیشکسوتان عرصه رزم و جهاد است که در دوران دفاع مقدس به مقام جانبازی نائل آمده بود. شهید صمدی که بازنشسته شده بود، داوطلبانه به میدان دفاع از حرم در سوریه رفت. وی سرانجام گم‌گشته خود را در بوکمال جست و روز 24 آبان سال 1396 بر اثر اصابت ترکش خمپاره مجروح و در حین انتقال به پشت جبهه به فیض شهادت نائل آمد. از شهید خیرالله صمدی به عنوان فردی گره‌گشا و مردم‌دار یاد می‌کنند. کسی که هر زمان فردی از نزدیکانش مشکلی داشت اولین داوطلبی بود که او را یاری می‌کرد و هرگز اجازه نمی‌داد غمی در دل اطرافیانش باقی بماند.

این شهید مدافع حرم قبل از شهادتش پیامی را در قالب یک فایل صوتی برای دخترش ضبط کرده بود. وی در این پیام، وعده داده بود که داعش را ریشه‌کن خواهند کرد؛ وعده‌ای که صادق بود. او گفته بود: «سلام زینب جان، من الان تدمر هستم، ۱۶۰ کیلومتر آمدم عقب تا عکس‌هام را برایت بفرستم، امروز صبح سردار سلیمانی آمده بود با وی عکس گرفتم، ۲۳ کیلومتر مانده تا به بوکمال برسیم، ادامه مأموریت را انجام می‌دهیم، ان‌شاءالله پیروز می‌شویم و نسل داعش را ریشه‌کن می‌کنیم. جنگ رو با پیروزی به اتمام می‌رسونیم و برمی‌گردم پیش تو و هر جا که بگی مشهد، پارک با هم می‌ریم و الان هم به عشق تو اومدم عقب تا با تو صحبت کنم، خداحافظ دخترم، دوستت دارم.»