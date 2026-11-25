

به گزارش خبرگزاری فارس؛ خزانه‌داری کل کشور در بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را موظف کرد حساب‌های بانکی خود را ساماندهی کنند.

بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌ها باید حساب‌هایی را که برای پرداخت هزینه‌های روزمره و فوری اداری در بانک‌های عامل دارند، ببندند و پول باقی‌مانده در این حساب‌ها را به حساب‌های مشخص‌شده در بانک مرکزی منتقل کنند.

در حال حاضر دستگاه‌های دولتی برای پرداخت هزینه‌های جاری مانند خرید لوازم اداری، تعمیرات جزئی و سایر مخارج ضروری، حساب‌هایی در بانک‌های مختلف دارند. این حساب‌ها به مسئولان مالی و کارپردازان امکان می‌دهد هزینه‌های روزمره را سریع‌تر پرداخت کنند اما پراکندگی حساب‌ها مدیریت و نظارت بر منابع مالی دستگاه‌ها را دشوار می‌کند.

متمرکزتر‌شدن مدیریت پول دولت

ساماندهی این حساب‌ها در راستای متمرکزترشدن مدیریت پول دولت و اجرای حساب واحد خزانه انجام می‌شود. طبق بخشنامه خزانه‌داری کل کشور، دستگاه‌های مشمول باید طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، اطلاعات و مدارک لازم را برای افتتاح حساب‌های جدید در بانک مرکزی ارائه کنند.

علاوه ‌بر این با‌توجه به بسته‌شدن حساب‌های تنخواه‌گردان قبلی و انتقال موجودی آنها به حساب‌های مشخص‌شده در بانک مرکزی، کارت‌های متصل به این حساب‌ها نیز باید باطل شوند. دستگاه‌ها برای ادامه پرداخت هزینه‌های روزمره، باید تنخواه‌کارت‌های جدید دریافت کنند.

گفتنی است مدیریت منابع عمومی و نحوه ورود درآمدها و دریافت‌های دولت به چرخه رسمی اقتصاد یکی از مهم‌ترین مسائل حکمرانی مالی کشور است. موضوعی که در شرایط عادی اهمیت دارد اما در شرایط جنگ و حصر اقتصادی می‌تواند به مسئله‌ای حیاتی برای حفظ منابع و افزایش تاب‌آوری اقتصاد تبدیل شود.

«محسن برزوزاده»؛ مدیرکل اسبق خزانه و معاون سابق دیوان محاسبات، در این خصوص گفت: بخش مهمی از مشکلات مالی کشور به نبود شفافیت در مسیر وصول و مدیریت منابع بازمی‌گردد و قوانین موجود نیز اگر به‌درستی اجرا شوند می‌توانند بسیاری از این چالش‌ها را برطرف کنند.

او بر ضرورت قرار گرفتن تمام وجوه ریالی و ارزی کشور در مسیر خزانه و بانک مرکزی تأکید دارد و معتقد است منابع عمومی نباید پیش از ورود به خزانه در مسیرهای مختلف قرار گیرند.