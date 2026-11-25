به گزارش خبرگزاری فارس؛ طبق اطلاعات رسیده، اخیراًً محموله‌ای سنگین اسکناس دلار از یک کشور همسایه وارد ایران شده است. همچنین ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌گفته مسئولان در وضع مناسبی است و انتظار می‌رود، تزریق مداوم ارز، لنگر کاهش قیمت دلار، به‌صورت موقت را فراهم کند.

در کوتاه‌مدت، ورود اسکناس آماده تحویل به بازار آزاد می‌تواند «فشار تقاضا را کاهش دهد» و حتی نرخ دلار را پایین بیاورد اما آنچه عامل اصلی کاهش نرخ است پایان دادن به سیاست تک‌نرخی‌سازی و بازپس‌گیری بازار از دلارداران است. سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز عملاً موجب جهش قیمت دلار و به‌صرفه نبودن تولید و واردات شده است.

پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که دو میلیارد دلار برای عرضه به همه متقاضیان در کشور تا سقف 10 هزار دلار ارز در‌نظر گرفته است. سقف این رقم مدتی پیش تا سه میلیارد دلار ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد در راستای تداوم اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت و تنظیم بازار ارز، عرضه ارز به میزان 10 هزار دلار در سرفصل «مدیریت بازار ارز» ادامه دارد.

فروش ارز از طریق بانک‌های منتخب شامل بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و صادرات و به دو شیوه حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود. متقاضیان می‌توانند به‌منظور تأمین نیازهای ارزی خود، با مراجعه به بانک‌های منتخب از خدمات مذکور بهره‌مند شوند.