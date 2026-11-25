



به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه روز سه‌شنبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید به تصویب اکثریت اعضا رسید اما برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی است.

یکی از اعضای شورا اظهار کرد: در این جلسه ابتدا پیشنهاد 65 هزار تومانی سازمان برنامه و بودجه برای خرید تضمینی گندم به رأی گذاشته شد که رأی نیاورد. در ادامه، نرخ 73 هزار و 760 تومان مطرح شد که با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.

وی افزود: سه نفر از اعضای شورا، از جمله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و دو عضو دیگر که از کشاورزان خبره هستند به این نرخ رأی ندادند و صورت‌جلسه را امضا نکردند اما شش عضو دیگر با آن موافقت کردند و مصوبه به امضای موافقان رسید و با ‌توجه به رأی اکثریت، نرخ 73 هزار و 760 تومان ملاک عمل

خواهد بود.

تأخیر بسیار طولانی در اعلام نرخ

همچنین عطاءالله هاشمی؛ رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گفت:‌ نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰6-۱۴۰5 در جلسه روز سه‌شنبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، کیلویی ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان تعیین شد.

به‌گفته وی جلسه دیروز بدون حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و صرفاً نمایندگان این دو دستگاه در جلسه حضور داشتند.

گفتنی است، بر اساس قانون، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب شورای قیمت‌گذاری انجام می‌شود و وزیر جهاد کشاورزی، یک هفته فرصت دارد تا آن را ابلاغ کند. بنابراین اجرایی شدن نرخ جدید منوط به ابلاغ رسمی آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی است.

نرخ خرید تضمینی گندم باید در تیرماه هرسال اعلام شود و سال زراعی از مهرماه آغاز می شود؛ بنابراین نرخ خرید تضمینی با تأخیر بسیار طولانی و در زمانی اعلام شده که کشاورزان کشت خود را آغاز کرده‌اند و ممکن است تغییر کشت داده باشند.

فاصله زیاد تا نرخ واردات

همچنین تعیین نرخ 73 هزار و 760 تومان با فاصله کمتر از نرخ جهانی یا همان بهای واردات است. قیمت هر تن گندم در حال حاضر حدود 340 دلار و هر کیلوگرم 34 سنت است که بر اساس دلار 288 هزار تومانی بازار آزاد در روز گذشته؛ کیلویی 97 هزار و 920 تومان می‌شود؛ آن‌هم بدون هزینه حمل و... یعنی نرخ خرید تضمینی تعیین شده، کیلویی

26 هزار تومان، کمتر از نرخ جهانی است.

تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، موجب شد کمتر از هشت میلیون و 500 هزار تن گندم از سوی کشاورزان به دولت فروخته شود؛ این در حالی است که نیاز سالانه گندم نانوایی حدود 10 میلیون تن است. این مسئله درکنار اجرای بدون اطلاع‌رسانی طرح جلوگیری از انحراف در مصارف نان؛ موجب شکل‌گیری تصور سهمیه‌بندی نان شد اما مسئولان آن را تکذیب کردند.

شورای آرد و نان در این زمینه تأکید کرد که در اجرای طرح ساماندهی نان، نه قیمت نان و نه سهمیه عادی خانوارها تغییری نخواهد کرد و قرار نیست مردم برای خرید روزانه نان با محدودیت جدیدی مواجه شوند.

شورای آرد و نان در توضیح ضرورت اجرای طرح ساماندهی نان اعلام کرد که حدود ۱۵ درصد نان کشور را یک درصد افراد مصرف می‌کنند و هدف از اجرای طرح، کنترل همین میزان مصرف غیرمتعارف است.