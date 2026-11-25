

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «سپهر دادجوی توکلی» درباره تخلفات ایران‌خودرو در عرضه خودرو اظهار داشت: موضوع عرضه خودرو خارج از ضوابط دستورالعمل شورای رقابت توسط شرکت‌های خودروساز در شورای رقابت بررسی شد.

پس از استماع دفاعیات خودروسازان، نمایندگان بازرسی کل کشور و نمایندگان وزارت صمت، تخطی خودروسازان از دستورالعمل شورای رقابت احراز شد.

سخنگوی شورای رقابت افزود: ادعای خودروسازان مبنی بر عدم مشمولیت شرایط طرف تقاضای مندرج در دستورالعمل شورای رقابت درخصوص اشخاص حقوقی، غیرقابل پذیرش تشخیص داده شد. با‌ توجه به ورود دستگاه قضا این رویه غیرقانونی متوقف شده است.

گفتنی است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از ورود دادستانی به ماجرای عرضه غیرقانونی ۱۰ هزار دستگاه خودرو، قرارداد فروش این خودروها بین ایران‌خودرو و نمایشگاه فسخ شده است.

ایران‌خودرو از ۱۳ آبان به‌صورت غیرقانونی

۱۰ هزار خودرو را در نمایشگاهی با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از نرخ بازار برای فروش عرضه کرد اما این اقدام تخلف شناخته شد و فروش خودروها از ۳۰ آبان متوقف شد.

تعدادی از خودروها به مردم فروخته شده و این خودروها بعد از شماره‌گذاری به خریداران تحویل شده یا تحویل داده می‌شود اما هنوز چگونگی عرضه باقی‌مانده خودروها مشخص نشده است. چون با فسخ قرارداد، این خودروها بازهم در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد؛ دادستانی برای رسیدگی به پرونده تخلف، محل نگهداری این خودروها را پلمب کرده است.

مخالفت وزارت صمت

«عزت‌الله زارعی»؛ سخنگوی وزارت صمت هم اخیراً در این خصوص گفت: از نظر وزارت صمت، اصل این عرضه با اشکال مواجه بوده و با مقررات تطبیق نداشته است.

طبیعی است اگر خودروسازی بخواهد عرضه جدیدی انجام دهد، باید مطابق روش‌های قانونی و موجود اقدام کند.

وی تصریح کرد: هر خودروسازی می‌تواند خودروهای خود را از مسیرهای قانونی عرضه کند؛ برای مثال، مجوزهای لازم را از سازمان حمایت دریافت کند و در سامانه مربوطه عرضه داشته باشد. منظور وزارت صمت، چنین عرضه‌هایی نیست، بلکه روشی که در ماجرای اخیر و درباره عرضه حدود ۱۰ هزار خودرو در نمایشگاه به‌کار گرفته شده، با فرآیندهای قانونی فروش خودرو مطابقت نداشته است.

به‌گفته سخنگوی وزارت صمت، اگر این روش ادامه یابد، باز هم خلاف است؛ هرچند با‌توجه به ورود دادستانی و قوه قضائیه، بعید است چنین روشی دوباره تکرار شود. موضوع اصلی، تعداد خودروها نیست. چه یک دستگاه خودرو، چه ۱۰۰ دستگاه یا ۱۰ هزار دستگاه؛ هر عرضه‌ای که با فرآیند قانونی فروش خودرو تطبیق نداشته باشد، از‌ نظر وزارت صمت با روش‌های مرسوم فروش مغایرت دارد. چنانچه فرآیند قانونی طی نشود، مراجع قضائی باید درباره موضوع تصمیم‌گیری و برخورد قانونی کنند. در حال حاضر نیز دادستانی در حال بررسی

پرونده است.

برخی با کدام مجوز خودرو صفر می‌فروشد؟

گفتنی است در جدیدترین انحراف در عرضه خودرو، یک سکوی فروش اینترنتی با وعده تحویل سه تا پنج روزه و قرعه‌کشی خودرو، با نصف قیمت وارد بازار شده اما منبع تأمین خودروها و مجوز فروش محل پرسش است. این سکو از پژو207 تا خودروهای 26 میلیارد تومانی را عرضه کرده است.

ورود این پلتفرم به بازار خودرو، در کنار زرق‌وبرق کمپین‌های بلک‌فرایدی و وعده‌های وسوسه‌انگیزی چون «خرید خودرو با نصف قیمت» در قرعه‌کشی‌های روزانه، موجی از پرسش‌ها، ابهامات و انتقادات جدی را در میان کارشناسان بازار، ناظران اقتصادی و مصرف‌کنندگان برانگیخته است.

براساس اطلاعات منتشرشده در این پلتفرم، از خودروهای پُرتیراژ داخلی مانند پژو 207 و دناپلاس شش‌سرعته (مدل 1405) تا خودروهای لوکس و نیمه‌لوکس وارداتی نظیر مرسدس بنز کلاس A (مدل A200L سال 2025) با برچسب قیمتی نزدیک به 19 میلیارد تومان، ب‌ام‌و iX1 و تویوتا کمری هیبریدی با قیمتی بالغ بر 25 و 26 میلیارد تومان با وعده تحویل پنج روزه تبلیغ می‌شود.