

به گزارش خبرنگار ما، تأمین پایدار انرژی یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های فعالیت صنایع کشور است. صنایع بزرگ کشور که همواره از محدودیت برق و آثار آن بر تولید گلایه دارند، هنوز استقبال قابل توجهی از برخی ظرفیت‌های موجود برای خرید برق نشان نداده‌اند که دلیل آن گرانی قیمت و به‌صرفه نبودن است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، توسعه معاملات برق در بورس انرژی با هدف افزایش رقابت، شفافیت معاملات و ایجاد تنوع در روش‌های تأمین برق صنایع در سال‌های اخیر صورت گرفته است. در همین راستا، بند «ب» ماده 43 قانون برنامه هفتم پیشرفت و آئین‌نامه اجرائی آن، سازوکار جدیدی برای تأمین برق مشترکان پیش‌بینی کرده است.

بر اساس آئین‌نامه اجرائی مصوب ششم اردیبهشت 1405 هیئت وزیران، مشترکان دارای قدرت قراردادی 150 کیلووات و بیشتر موظف شده‌اند برق مورد نیاز خود را از‌ طریق بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروش دارای مجوز وزارت نیرو تأمین کنند. همچنین یک سال پس از ابلاغ آئین‌نامه، مشترکان دارای قدرت قراردادی 30 کیلووات و بیشتر نیز مشمول این الزام خواهند شد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سازوکار، پیش‌بینی دو تابلوی برق آزاد و سبز است. برق خریداری‌شده از این دو تابلو مشمول محدودیت‌های ناشی از ناترازی در دوره گرم سال و محدودیت سوخت در شبکه نمی‌شود.

به این ترتیب ادعا شده، صنایع می‌توانند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق این بازار تأمین کنند و در دوره‌هایی که شبکه با محدودیت مواجه می‌شود، از مزایای خرید برق از این تابلوها بهره‌مند شوند. تابلوی سبز نیز امکان خرید برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را فراهم می‌کند.

برق بی‌مشتری

با وجود این ظرفیت‌ها، آمار معاملات بورس انرژی نشان می‌دهد عرضه برق در این بازار لزوماً به‌معنای وجود تقاضا برای خرید آن نیست. «محمد الله‌داد»؛ مدیرعامل شرکت توانیر،

30 آبان امسال در جمع خبرنگاران از فروش‌نرفتن بخشی از برق عرضه‌شده در بورس انرژی خبر داد و اعلام کرد که «در هفته گذشته بیش از 60 درصد برق عرضه‌شده در تابلوهای آزاد و سبز مشتری نداشت.»

بر اساس اظهارات وی، از این میزان، 1370 مگاوات مربوط به برق تولیدات پراکنده در تابلوی آزاد و 307 مگاوات مربوط به برق نیروگاه‌های خورشیدی در تابلوی سبز بوده است. به این ترتیب، در مجموع 1677 مگاوات برق عرضه‌شده در این دو تابلو بدون مشتری باقی مانده است.

این آمار در شرایطی اعلام می‌شود که صنایع انرژی‌بر کشور همواره محدودیت برق را یکی از مشکلات اصلی فعالیت خود عنوان می‌کنند و نسبت به تأثیر آن بر میزان تولید و هزینه تمام‌شده محصولات اعتراض دارند اما دلیل عدم تقاضای برق در بورس انرژی را قیمت بالا و به‌صرفه نبودن آن اعلام کرده‌اند.

گفتنی است؛ البته صنایع باید جلوی هدررفت مصرف برق و گاز و... را بگیرند اما ایجاد محدودیت مصرف انرژی و فروختن همان خدمت در بورس به قیمتی بالاتر، ضمن بالا بردن هزینه تولید (که به‌دلیل قیمت بالای ارز غیراقتصادی شده است) کام صنایع را تلخ کرده است.

خاموشی صنعت سیمان با تخصیص 300 مگاواتی

انجمن سیمان درباره ایجاد محدودیت در برق صنایع هشدار داد: کاهش تخصیص برق به 300 مگاوات و جهش قیمت در بورس، کوره‌های تولید را خاموش و بازار را دچار مشکل می‌کند.

در نامه انجمن صنفی صنعت سیمان به وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به محدودیت‌های انرژی آمده است که کاهش برق‌رسانی در روزهای اخیر به افت ظرفیت تولید، اختلال در برنامه‌ریزی تأمین و تحویل محصول و افزایش هزینه‌های عملیاتی منجر شده است.

بر اساس این نامه، صنعت سیمان در هفته‌های سال جاری به‌دلیل محدودیت انرژی با کاهش حدود دو میلیون تنی تولید کلینکر مواجه شده است. انجمن هشدار داده که تداوم این وضعیت، علاوه ‌بر دشوارکردن ایفای تعهدات تولیدکنندگان، زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی و طرح‌های عمرانی را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند و می‌تواند بازار سیمان را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در همین ارتباط علی‌اکبر الوندیان؛​ دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده قرار بود ساعتی 800 مگاوات برق به کارخانه‌های سیمان اختصاص یابد و باقی نیاز از طریق بورس انرژی تأمین شود؛ اما تاکنون فقط 300 مگاوات به این صنعت اختصاص یافته است. این میزان برای روشن نگه‌داشتن کوره‌ها کافی نیست و ادامه محدودیت‌ها می‌تواند به خاموشی آن‌ها منجر شود.

وی افزود: از سوی دیگر، هزینه تأمین برق از بورس نیز افزایش یافته است. به‌نحوی که قیمت برق در این بازار از هر کیلووات‌ساعت پنج هزار تومان به 15 هزار تومان رسیده؛ هزینه‌ای که تأمین آن از توان صنعت سیمان خارج است. صنعت نیازمند برق است تا تولید را افزایش دهیم در غیر این صورت نگران التهابات بازار هستیم.